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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Действия рф с буями на Нарве являются актом, направленным на создание путаницы - МИД Финляндии

По словам министра иностранных дел Финляндии, Россия сняла буи на реке Нарва вдоль границы с Эстонией, что является недружественным актом, направленным на создание путаницы.

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Действия рф с буями на Нарве являются актом, направленным на создание путаницы - МИД Финляндии

Дела Майдана: чиновника СБУ времен януковича заочно будут судить за дезертирство

Бывшему заместителю председателя Службы безопасности Украины предъявлено обвинение в дезертирстве, неповиновении в бою и разглашении государственной тайны во время протестов Евромайдана и аннексии Крыма.

Криминал и ЧП •   •  3465 просмотра
Дела Майдана: чиновника СБУ времен януковича заочно будут судить за дезертирство

На Харьковщине фактически полностью уничтожена генерация, впрочем есть программы для обеспечения светом и теплом - Галущенко

Энергетика Харьковской области почти полностью разрушена из-за постоянных обстрелов, но существуют программы обеспечения региона светом и теплом.

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На Харьковщине фактически полностью уничтожена генерация, впрочем есть программы для обеспечения светом и теплом - Галущенко

Поразили Су-27 и Су-34: появились спутниковые фото аэродрома в краснодарском крае после атаки дронов СБУ

Украинские беспилотники атаковали российскую военную авиабазу Кущевская, уничтожив истребитель Су-27 и повредив истребитель Су-34.

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Поразили Су-27 и Су-34: появились спутниковые фото аэродрома в краснодарском крае после атаки дронов СБУ

Синегубов о принудительной эвакуации детей из приграничья Харьковщины: "мы вывезли уже около 70 семей"

Около 70 семей с детьми уже эвакуированы из приграничной зоны Харьковской области в Харьков в рамках вынужденной эвакуации, с планами переселить их в другие регионы ради безопасности.

Общество •   •  5739 просмотра
Синегубов о принудительной эвакуации детей из приграничья Харьковщины: "мы вывезли уже около 70 семей"

Средства на строительство фортификаций были выделены полном объеме - Шмыгаль

В Украине в 2022, и в 2023, и в 2024 годах правительством выделялись деньги на строительство соответствующих фортификаций.

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Средства на строительство фортификаций были выделены полном объеме - Шмыгаль

Ограничения на карточные переводы не ограничат работу волонтеров - НБУ

Национальный банк Украины планирует ограничить карточные переводы и ввести лимиты в 100 000 гривен и 30 транзакций в месяц для исходящих P2P-переводов, но это никоим образом не повлияет на волонтеров, и регулятор обсудит все аспекты с волонтерами и внесет поправки в случае необходимости.

Экономика •   •  5006 просмотра
Ограничения на карточные переводы не ограничат работу волонтеров - НБУ

Укргаздобыча незаконно объявила уже третьи торги на одну и ту же трубу - эксперт по вопросам энергетики

Государственная компания "Укргаздобыча" неоднократно объявляла тендеры на закупку обсадных труб, чтобы не допустить победы американской компании Vorex, нарушая при этом законодательство и судебные решения.

Экономика •   •  5939 просмотра
Укргаздобыча незаконно объявила уже третьи торги на одну и ту же трубу - эксперт по вопросам энергетики

россияне оснащают свои дроны-разведчики "Альбатрос М5" японскими видеокамерами: что известно

россияне оснащают свои разведывательные беспилотники «Альбатрос М5» японскими видеокамерами Sony для аэрофотосъемки и корректировки артиллерии.

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россияне оснащают свои дроны-разведчики "Альбатрос М5" японскими видеокамерами: что известно

Шмыгаль сказал, сколько Украина ожидает от ЕС, МВФ и США в этом году

В этом году Украина ожидает получить 16 миллиардов евро от ЕС по программе «Ukraine Facility» и 4,5 миллиардов долларов от МВФ и почти 8 млрд долларов - от США.

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Шмыгаль сказал, сколько Украина ожидает от ЕС, МВФ и США в этом году