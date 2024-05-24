Действия рф с буями на Нарве являются актом, направленным на создание путаницы - МИД Финляндии

Финляндия внимательно следит за ситуацией на водной границе Эстонии, где российские пограничники изъяли буи на реке Нарве. Об этом предупредила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, отметив, что действия рф в пограничной реке является недружественным актом, который имеет угрозу путаницы, передает УНН.

Финляндия внимательно следит за ситуацией после демонтажа Россией световых буев на реке Нарва. Действия России в пограничной реке - очередной недружественный акт, направленный на внесение путаницы, - сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в сети X.

Чиновница также пообещала солидарность с "близким другом и союзником Эстонией".

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