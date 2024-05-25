Все сказали - нет: Зеленский о просьбе к Байдену и ЕС ввести санкции против рф перед вторжением
Киев • УНН
Перед вторжением россии президент Украины Зеленский обратился к США и ЕС с просьбой ввести превентивные санкции против россии, путина и энергетического сектора, но они отказались, что привело к большим человеческим потерям для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский перед началом широкомасштабного вторжения просил президента США Джо Байдена и Европейский Союз ввести санкции против кремля, путина, его окружения, энергетики. Однако, что Байден, что ЕС ответили отказом, сказав, что сначала шаг должны сделать россияне, а будут сделаны соответствующие шаги. Об этом Зеленский заявил в разговоре с журналистам из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, передает УНН.
Я просил президента Байдена и Европейский Союз ввести санкции против кремля, путина, его окружения, энергетики до момента вторжения, чтобы он знал, что будет больно. Чтобы их люди знали, что будет больно экономически. Но никто нас не слышал. Все сказали, что нет: сначала шаг должны сделать россияне, а потом мы сделаем соответствующие шаги. И что в итоге? В результате большие человеческие потери, невосполнимые. И мне кажется, что это катастрофа. Мне кажется, мы сидим с вами в руине. Убитые люди, судьбы, издевательства. Какой позитив? Вы только слышите, что где-то там далеко будет очередной удар
Напомним
Ранее Зеленский заявил, что под возможным будущим российским ударом находятся прежде всего балтийские страны - Эстония, Литва, Латвия. Не исключением также является Молдова и Казахстан, которые являются ближайшими целями рф.
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