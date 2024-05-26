З початку року ворог скинув на Україну майже 10 тис. КАБів – Умєров
Київ • УНН
З початку року росія випустила майже 10 000 КАБів по Україні, що призвело до жертв серед цивільного населення, включаючи атаку на гіпермаркет у Харкові, в результаті якої загинуло 16 людей, серед яких 12-річна дівчинка.
росія з початку року скинула на Україну майже 10 тис. КАБів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.
Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, — це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом. Це свідоме вбивство мирного населення
Він наголосив, що Україна потребує більше сучасних систем ППО та авіації.
Ми щодня і за кожної нагоди говоримо про це з нашими союзниками. Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів
Доповнення
25 травня Харків зазнав ворожого удару КАБами.
Правоохоронці ідентифікували тіла 10 людей, які загинули внаслідок удару росіян по гіпермаркету в Харкові. Серед загиблих 12-річна дівчинка, яка була відвідувачем закладу.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що через російський удар по торгівельному гіпермаркету Епіцентр в Харкові кількість загиблих зросла до 16 людей.