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З початку року ворог скинув на Україну майже 10 тис. КАБів – Умєров

З початку року ворог скинув на Україну майже 10 тис. КАБів – Умєров

Київ • УНН

 • 24967 перегляди

З початку року росія випустила майже 10 000 КАБів по Україні, що призвело до жертв серед цивільного населення, включаючи атаку на гіпермаркет у Харкові, в результаті якої загинуло 16 людей, серед яких 12-річна дівчинка.

росія з початку року скинула на Україну майже 10 тис. КАБів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, — це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом. Це свідоме вбивство мирного населення

-написав Умєров у Facebook .

Він наголосив, що Україна потребує більше сучасних систем ППО та авіації.

Ми щодня і за кожної нагоди говоримо про це з нашими союзниками. Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів

- повідомив Умєров. 

Доповнення

25 травня Харків зазнав ворожого удару КАБами.

Правоохоронці ідентифікували тіла 10 людей, які загинули внаслідок удару росіян по  гіпермаркету в Харкові. Серед загиблих 12-річна дівчинка, яка була відвідувачем закладу. 

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що через російський удар по торгівельному гіпермаркету Епіцентр в Харкові кількість загиблих зросла до 16 людей.

Анна Мурашко

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