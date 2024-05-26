ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

С начала года враг сбросил на Украину почти 10 тыс. КАБов - Умеров

С начала года враг сбросил на Украину почти 10 тыс. КАБов - Умеров

Киев  •  УНН

26 мая 2024, 15:40  •  9782 просмотра

Read in English

С начала года россия выпустила почти 10 000 КАБов по Украине, что привело к жертвам среди гражданского населения, включая атаку на гипермаркет в Харькове, в результате которой погибло 16 человек, среди которых 12-летняя девочка.

россия с начала года сбросила на Украину почти 10 тыс. КАБов. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Вражеский удар по строительному гипермаркету города-героя Харькова, осуществленный в субботу посреди белого дня, когда там могли находиться сотни людей, - это ничто иное, как очередной акт геноцида украинского народа путинским режимом. Это сознательное убийство мирного населения

-написал Умеров в Facebook.

Он отметил, что Украина нуждается в большем количестве современных систем ПВО и авиации.

Мы ежедневно и при каждом удобном случае говорим об этом с нашими союзниками. Только с начала года враг сбросил на нашу землю почти 10 000 КАБов

- сообщил Умеров. 

Дополнение

25 мая Харьков подвергся вражескому удару КАБами.

Правоохранители идентифицировали тела 10 человек, погибших в результате удара россиян по  гипермаркету в Харькове. Среди погибших 12-летняя девочка, которая была посетителем заведения. 

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что из-за российского удара по торговому гипермаркету Эпицентр в Харькове количество погибших возросло до 16 человек.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
  •  48078 просмотра

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
  •  112201 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  139760 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  141540 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  160417 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  140595 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125260 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116490 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107954 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101802 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Новости по теме
С начала года враг сбросил на Украину почти 10 тыс. КАБов - Умеров

С начала года враг сбросил на Украину почти 10 тыс. КАБов - Умеров

  •  9782 просмотра
Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо улучшается

Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо улучшается

  •  9341 просмотра
Вражеский удар по гипермаркету в Харькове: разобрано около 30% завалов, еще ищут восемь человек

Вражеский удар по гипермаркету в Харькове: разобрано около 30% завалов, еще ищут восемь человек

  •  11632 просмотра
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
Эксклюзив

  •  47960 просмотра
Страны Балтии не исключают отправку войск в Украину в случае резкого ухудшения ситуации на фронте - Spiegel

Страны Балтии не исключают отправку войск в Украину в случае резкого ухудшения ситуации на фронте - Spiegel

  •  20904 просмотра
Шольц против использования немецкого оружия по целям в россии

Шольц против использования немецкого оружия по целям в россии

  •  20217 просмотра
На Покровском направлении продолжаются шесть боевых столкновений - Генштаб

На Покровском направлении продолжаются шесть боевых столкновений - Генштаб

  •  18446 просмотра
В Харькове снова был слышен взрыв

В Харькове снова был слышен взрыв

  •  18537 просмотра
Байден назвал путина "жестоким тираном"

Байден назвал путина "жестоким тираном"

  •  20294 просмотра
Идентифицированы тела 6 жертв удара рф по гипермаркету в Харькове, среди них 12-летняя девочка

Идентифицированы тела 6 жертв удара рф по гипермаркету в Харькове, среди них 12-летняя девочка

  •  18845 просмотра

Популярные

Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 14

Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 14

  •  32498 просмотра
россияне вынуждены накапливать ракеты, планировать удары - Евлаш

россияне вынуждены накапливать ракеты, планировать удары - Евлаш

  •  52288 просмотра
В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства Нетаньяху: полиция применила водометы, произошли аресты

В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства Нетаньяху: полиция применила водометы, произошли аресты

  •  101458 просмотра
«россия готовится к попытке наступательных действий»: Зеленский объяснил, где собирается группировка рф

«россия готовится к попытке наступательных действий»: Зеленский объяснил, где собирается группировка рф

  •  103048 просмотра
Зеленский призвал Байдена и Си поддержать Саммит мира своим персональным участием

Зеленский призвал Байдена и Си поддержать Саммит мира своим персональным участием

  •  101718 просмотра

Публикации

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Эксклюзив

  •  112201 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  225716 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:00  •  217366 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  294016 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  329871 просмотра

С начала года враг сбросил на Украину почти 10 тыс. КАБов - Умеров

С начала года россия выпустила почти 10 000 КАБов по Украине, что привело к жертвам среди гражданского населения, включая атаку на гипермаркет в Харькове, в результате которой погибло 16 человек, среди которых 12-летняя девочка.

Война •   •  9782 просмотра
С начала года враг сбросил на Украину почти 10 тыс. КАБов - Умеров

Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо улучшается

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается, согласно прогнозам врачей, после того, как 15 мая на него было совершено несколько выстрелов во время покушения.

Новости Мира •   •  9341 просмотра
Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо улучшается

Вражеский удар по гипермаркету в Харькове: разобрано около 30% завалов, еще ищут восемь человек

Восемь человек до сих пор считаются пропавшими без вести после российского удара по гипермаркету в Харькове, при этом спасатели расчистили около 30% завалов и идентифицировали 10 жертв, в том числе 12-летнюю девочку и ее мать.

Война •   •  11632 просмотра
Вражеский удар по гипермаркету в Харькове: разобрано около 30% завалов, еще ищут восемь человек

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

При укусе клеща с Лайм-боррелиозом риск заразиться составляет около 26%, утверждает главный инфекционист Украины Ольга Голубовская.

Общество •   •  47960 просмотра
Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Страны Балтии не исключают отправку войск в Украину в случае резкого ухудшения ситуации на фронте - Spiegel

Страны Балтии могут отправить войска в Украину, если россия осуществит стратегический прорыв из-за недостаточной поддержки Запада.

Война •   •  20904 просмотра
Страны Балтии не исключают отправку войск в Украину в случае резкого ухудшения ситуации на фронте - Spiegel

Шольц против использования немецкого оружия по целям в россии

Шольц выступает против того, чтобы позволить Украине использовать немецкое оружие для поражения целей в россии.

Война •   •  20217 просмотра
Шольц против использования немецкого оружия по целям в россии

На Покровском направлении продолжаются шесть боевых столкновений - Генштаб

На Покровском направлении продолжается шесть боевых столкновений, всего с начала суток произошло 27 боевых столкновений. Противник сосредотачивает усилия в направлении Новоалександровки и Уманского, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  18446 просмотра
На Покровском направлении продолжаются шесть боевых столкновений - Генштаб

В Харькове снова был слышен взрыв

В Харькове произошел взрыв, жители услышали звук, а власти выясняют детали и место взрыва, который, вероятно, был вызван вражеской ракетой, летевшей в сторону города.

Война •   •  18537 просмотра
В Харькове снова был слышен взрыв

Байден назвал путина "жестоким тираном"

Байден назвал путина "жестоким тираном" и подтвердил непоколебимую поддержку США Украине в войне против россии.

Война •   •  20294 просмотра
Байден назвал путина "жестоким тираном"

Идентифицированы тела 6 жертв удара рф по гипермаркету в Харькове, среди них 12-летняя девочка

По результатам экспертизы ДНК полиция идентифицировали тела шестерых граждан: продолжается документирование последствий попадания российских ракет в гипермаркет. Среди них 12-летняя девочка.

Война •   •  18845 просмотра
Идентифицированы тела 6 жертв удара рф по гипермаркету в Харькове, среди них 12-летняя девочка