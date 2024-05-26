С начала года враг сбросил на Украину почти 10 тыс. КАБов - Умеров

россия с начала года сбросила на Украину почти 10 тыс. КАБов. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Вражеский удар по строительному гипермаркету города-героя Харькова, осуществленный в субботу посреди белого дня, когда там могли находиться сотни людей, - это ничто иное, как очередной акт геноцида украинского народа путинским режимом. Это сознательное убийство мирного населения -написал Умеров в Facebook.

Он отметил, что Украина нуждается в большем количестве современных систем ПВО и авиации.

Мы ежедневно и при каждом удобном случае говорим об этом с нашими союзниками. Только с начала года враг сбросил на нашу землю почти 10 000 КАБов - сообщил Умеров.

Дополнение

25 мая Харьков подвергся вражескому удару КАБами.

Правоохранители идентифицировали тела 10 человек, погибших в результате удара россиян по гипермаркету в Харькове. Среди погибших 12-летняя девочка, которая была посетителем заведения.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что из-за российского удара по торговому гипермаркету Эпицентр в Харькове количество погибших возросло до 16 человек.