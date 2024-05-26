Ворожий удар по гіпермаркету в Харкові: розібрано близько 30% завалів, ще шукають вісім людей
Київ • УНН
Вісім людей досі вважаються зниклими безвісти після російського удару по гіпермаркету в Харкові, при цьому рятувальники розчистили близько 30% завалів і ідентифікували 10 жертв, у тому числі 12-річну дівчинку та її матір.
Вісім людей вважаються зниклими безвісти після удару армії рф по гіпермаркету у Харкові. Наразі рятувальники розібрали близько 30% завалів. Ідентифікували вже 10 людей, серед яких 12-річна дівчина та її мати. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, переднє УНН.
"Вісім людей - вважаються зниклими безвісти", - написав Синєгубов у Telegram.
Синєгубов розповів, що всі екстрені служби та правоохоронні органи другу добу намагаються деблокувати та виявити тіла загиблих внаслідок дій російських терористів.
Наразі працівники ДСНС розібрали близько 30% завалів. під час сигналів повітряної тривоги роботи припиняються, адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів.
"Ідентифікували вже 10 осіб, вісім з яких - за допомогою ДНК-тестів. Серед загиблих - 12-річна дівчинка та її мати", - вказав голова ОВА.
Удар рф по Епіцентру в Харкові: кількість жертв зросла до 16 26.05.24, 16:14 • 28221 перегляд