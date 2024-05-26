Вражеский удар по гипермаркету в Харькове: разобрано около 30% завалов, еще ищут восемь человек

Восемь человек считаются пропавшими без вести после удара армии рф по гипермаркету в Харькове. Сейчас спасатели разобрали около 30% завалов. Идентифицировали уже 10 человек, среди которых 12-летняя девушка и ее мать. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"Восемь человек - считаются пропавшими без вести", - написал Синегубов в Telegram.

Синегубов рассказал, что все экстренные службы и правоохранительные органы вторые сутки пытаются деблокировать и обнаружить тела погибших в результате действий российских террористов.

Сейчас работники ГСЧС разобрали около 30% завалов. во время сигналов воздушной тревоги работы прекращаются, ведь оккупант не впервые применяет тактику двойных ударов.

"Идентифицировали уже 10 человек, восемь из которых - с помощью ДНК-тестов. Среди погибших - 12-летняя девочка и ее мать", - указал глава ОВА.

Удар рф по Эпицентру в Харькове: количество жертв возросло до 16