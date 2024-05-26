рф виробляє артилерійські снаряди втричі швидше, ніж західні союзники України - Sky News
Київ • УНН
росія виробляє артилерійські снаряди втричі швидше і вчетверо дешевше, ніж західні союзники України, що призводить до значного розриву в артилерійській потужності на фронті.
росія виробляє артилерійські снаряди втричі швидше, ніж західні союзники України, і за чверть вартості, йдеться в аналізі, наданому Sky News. Про це повідомляє УНН.
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Зазначається, що дані, підготовлені консалтинговою фірмою Bain & Company, підкреслюють серйозну проблему, з якою стикаються українські збройні сили, які покладаються на постачання боєприпасів зі США і Європи для боротьби з повномасштабним вторгненням росії.
Sky News пише, що здатність США, Великої Британії та інших європейських союзників виробляти артилерійські снаряди, як і раніше, відстає від російської, незважаючи на те, що їхня сукупна економічна міць значно перевершує московську.
У результаті, за словами українських солдатів на передовій, на кожен снаряд, випущений ними по російських позиціях, російські війська, можуть випустити у відповідь близько п'яти снарядів.
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Дослідження показало, що російські заводи, за прогнозами, виготовлять або відремонтують близько 4,5 мільйона артилерійських снарядів цього року, порівняно із загальним обсягом виробництва близько 1,3 мільйона снарядів у європейських країнах і США.
Щодо вартості, то середня ціна виробництва одного 155-міліметрового снаряда становить близько 4000 доларів за одиницю, хоча в різних країнах вона суттєво різниться. Для порівняння російські виробничі витрати на 152-міліметровий снаряд, який використовується збройними силами рф - близько 1000 доларів.
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