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рф виробляє артилерійські снаряди втричі швидше, ніж західні союзники України - Sky News

рф виробляє артилерійські снаряди втричі швидше, ніж західні союзники України - Sky News

Київ • УНН

 • 27017 перегляди

росія виробляє артилерійські снаряди втричі швидше і вчетверо дешевше, ніж західні союзники України, що призводить до значного розриву в артилерійській потужності на фронті.

росія виробляє артилерійські снаряди втричі швидше, ніж західні союзники України, і за чверть вартості, йдеться в аналізі, наданому Sky News. Про це повідомляє УНН

Деталі 

Зазначається, що дані, підготовлені консалтинговою фірмою Bain & Company, підкреслюють серйозну проблему, з якою стикаються українські збройні сили, які покладаються на постачання боєприпасів зі США і Європи для боротьби з повномасштабним вторгненням росії.

Sky News пише, що здатність США, Великої Британії та інших європейських союзників виробляти артилерійські снаряди, як і раніше, відстає від російської, незважаючи на те, що їхня сукупна економічна міць значно перевершує московську.

У результаті, за словами українських солдатів на передовій, на кожен снаряд, випущений ними по російських позиціях, російські війська,  можуть випустити у відповідь близько п'яти снарядів.

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Дослідження показало, що російські заводи, за прогнозами, виготовлять або відремонтують близько 4,5 мільйона артилерійських снарядів цього року, порівняно із загальним обсягом виробництва близько 1,3 мільйона снарядів у європейських країнах і США.

Щодо вартості, то середня ціна виробництва одного 155-міліметрового снаряда становить близько 4000 доларів за одиницю, хоча в різних країнах вона суттєво різниться. Для порівняння російські виробничі витрати на 152-міліметровий снаряд, який використовується збройними силами рф - близько 1000 доларів.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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