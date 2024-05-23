Військова співпраця між Північною Кореєю і рф продовжується, насамперед мова йде про снаряди - Юсов
Київ • УНН
Військова співпраця між Північною Кореєю та росією продовжується: Північна Корея постачає росії великі обсяги снарядів, але немає жодних доказів того, що рф просить військове обладнання у Північної Кореї, оскільки вона має достатні запаси старої радянської техніки.
Військова співпраця між Північною Кореєю і рф продовжується. КНДР поставляє росії снаряди, але наразі не зафіксовано те, що росія просила у Кореї військову техніку, адже має її вдосталь ще з радянських часів. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає УНН.
Співпраця, військова співпраця між Північною Кореєю і рф продовжується. Номенклатура відома. Насамперед мова йде про снаряди, БК. І це головне, чим ця держава допомогла рф у великих обсягах,
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Він зазначив, що питання надання КНДР росії військової техніки не зафіксовано.
"Таких речей не зафіксовано в нас. На сьогодні у рф є достатньо власних запасів ще старої радянської техніки. Питання якості розконсервації, модернізації, це те, що їх цікавить", - додав Юсов.
Нагадаємо
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що у Міністерстві оборони США стурбовані поглибленням відносин між КНДР і росією, що разом з Іраном підживлюють рф на полі бою в Україні.