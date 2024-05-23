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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военное сотрудничество между Северной Кореей и рф продолжается, прежде всего речь идет о снарядах - Юсов

Военное сотрудничество между Северной Кореей и рф продолжается, прежде всего речь идет о снарядах - Юсов

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 09:21  •  3195 просмотра

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Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжается: Северная Корея поставляет России большие объемы снарядов, но нет никаких доказательств того, что рф просит военное оборудование у Северной Кореи, поскольку она имеет достаточные запасы старой советской техники.

Военное сотрудничество между Северной Кореей и рф продолжается. КНДР поставляет России снаряды, но пока не зафиксировано то, что россия просила у Кореи военную технику, ведь имеет ее вдоволь еще с советских времен. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, передает УНН.

Сотрудничество, военное сотрудничество между Северной Кореей и рф продолжается. Номенклатура известна. Прежде всего речь идет о снарядах, БК. И это главное, чем это государство помогло рф в больших объемах,

- сказал Юсов.

Детали

Он отметил, что вопрос предоставления КНДР россии военной техники не зафиксирован.

"Таких вещей не зафиксировано у нас. На сегодня у рф есть достаточно собственных запасов еще старой советской техники. Вопрос качества расконсервации, модернизации, это то, что их интересует", - добавил Юсов.

Напомним

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в Министерстве обороны США обеспокоены углублением отношений между КНДР и россией, которые вместе с Ираном подпитывают рф на поле боя в Украине.

Павел Башинский

Павел Башинский

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