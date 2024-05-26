рф производит артиллерийские снаряды втрое быстрее, чем западные союзники Украины - Sky News

россия производит артиллерийские снаряды втрое быстрее, чем западные союзники Украины, и за четверть стоимости, говорится в анализе, предоставленном Sky News. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что данные, подготовленные консалтинговой фирмой Bain& Company, подчеркивают серьезную проблему, с которой сталкиваются украинские вооруженные силы, которые полагаются на поставки боеприпасов из США и Европы для борьбы с полномасштабным вторжением россии.

Sky News пишет, что способность США, Великобритании и других европейских союзников производить артиллерийские снаряды по-прежнему отстает от российской, несмотря на то, что их совокупная экономическая мощь значительно превосходит московскую.

В результате, по словам украинских солдат на передовой, на каждый снаряд, выпущенный ими по российским позициям, российские войска, могут выпустить в ответ около пяти снарядов.

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Исследование показало, что российские заводы, по прогнозам, изготовят или отремонтируют около 4,5 миллиона артиллерийских снарядов в этом году, по сравнению с общим объемом производства около 1,3 миллиона снарядов в европейских странах и США.

Что касается стоимости, то средняя цена производства одного 155-миллиметрового снаряда составляет около 4000 долларов за единицу, хотя в разных странах она существенно отличается. Для сравнения российские производственные затраты на 152-миллиметровый снаряд, который используется вооруженными силами рф - около 1000 долларов.

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