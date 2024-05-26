рф производит артиллерийские снаряды втрое быстрее, чем западные союзники Украины - Sky News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
  •  48078 просмотра

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
  •  112201 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  139760 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  141540 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  160417 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  140595 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125260 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116490 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107954 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101802 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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рф производит артиллерийские снаряды втрое быстрее, чем западные союзники Украины - Sky News

россия производит артиллерийские снаряды втрое быстрее и вчетверо дешевле, чем западные союзники Украины, что приводит к значительному разрыву в артиллерийской мощности на фронте.

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рф производит артиллерийские снаряды втрое быстрее, чем западные союзники Украины - Sky News

С начала года враг сбросил на Украину почти 10 тыс. КАБов - Умеров

С начала года россия выпустила почти 10 000 КАБов по Украине, что привело к жертвам среди гражданского населения, включая атаку на гипермаркет в Харькове, в результате которой погибло 16 человек, среди которых 12-летняя девочка.

Война •   •  6775 просмотра
С начала года враг сбросил на Украину почти 10 тыс. КАБов - Умеров

Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо улучшается

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается, согласно прогнозам врачей, после того, как 15 мая на него было совершено несколько выстрелов во время покушения.

Новости Мира •   •  6663 просмотра
Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо улучшается

Вражеский удар по гипермаркету в Харькове: разобрано около 30% завалов, еще ищут восемь человек

Восемь человек до сих пор считаются пропавшими без вести после российского удара по гипермаркету в Харькове, при этом спасатели расчистили около 30% завалов и идентифицировали 10 жертв, в том числе 12-летнюю девочку и ее мать.

Война •   •  9584 просмотра
Вражеский удар по гипермаркету в Харькове: разобрано около 30% завалов, еще ищут восемь человек

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

При укусе клеща с Лайм-боррелиозом риск заразиться составляет около 26%, утверждает главный инфекционист Украины Ольга Голубовская.

Общество •   •  38711 просмотра
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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Страны Балтии не исключают отправку войск в Украину в случае резкого ухудшения ситуации на фронте - Spiegel

Страны Балтии могут отправить войска в Украину, если россия осуществит стратегический прорыв из-за недостаточной поддержки Запада.

Война •   •  18374 просмотра
Страны Балтии не исключают отправку войск в Украину в случае резкого ухудшения ситуации на фронте - Spiegel

Шольц против использования немецкого оружия по целям в россии

Шольц выступает против того, чтобы позволить Украине использовать немецкое оружие для поражения целей в россии.

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Шольц против использования немецкого оружия по целям в россии

На Покровском направлении продолжаются шесть боевых столкновений - Генштаб

На Покровском направлении продолжается шесть боевых столкновений, всего с начала суток произошло 27 боевых столкновений. Противник сосредотачивает усилия в направлении Новоалександровки и Уманского, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  16398 просмотра
На Покровском направлении продолжаются шесть боевых столкновений - Генштаб

В Харькове снова был слышен взрыв

В Харькове произошел взрыв, жители услышали звук, а власти выясняют детали и место взрыва, который, вероятно, был вызван вражеской ракетой, летевшей в сторону города.

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В Харькове снова был слышен взрыв

Байден назвал путина "жестоким тираном"

Байден назвал путина "жестоким тираном" и подтвердил непоколебимую поддержку США Украине в войне против россии.

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Байден назвал путина "жестоким тираном"