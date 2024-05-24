Страна-член НАТО заказала у Rheinmetall артиллерийских снарядов на 300 млн евро

Страна-член НАТО заказала у оружейной компании Rheinmetall большой пакет артиллерийских боеприпасов почти на 300 миллионов евро. Об этом говорится на сайте компании, пишет УНН.

Клиент НАТО разместил у Rheinmetall заказ на поставку артиллерийских боеприпасов. Заказ включает несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и несколько сотен тысяч модулей заряжания ракетного топлива, - говорится в сообщении.

Детали

О какой именно стране НАТО идет речь в компании не уточнили.

Отмечается, что общая валовая стоимость заказов, забронированных на второй квартал 2024 года, составляет почти 300 миллионов евро. Поставки состоятся в период с 2024 по 2028 год.

В компании отметили, что пополнение запасов боеприпасов вооруженных сил вследствие войны в Украине принесло Rheinmetall крупные заказы в области артиллерийских боеприпасов.

Напомним

Rheinmetall планирует создать совместное предприятие в Украине в сфере систем противовоздушной обороны в течение нескольких лет, хотя до начала производства может пройти 1-2 года.