Країна-член НАТО замовила у Rheinmetall артилерійських снарядів на 300 млн євро
Київ • УНН
Одна з країн-членів НАТО замовила у Rheinmetall артилерійські боєприпаси на суму майже 300 мільйонів євро, в тому числі десятки тисяч артилерійських снарядів і сотні тисяч модулів для заряджання ракетного палива, поставки яких заплановані на період між 2024 і 2028 роками.
Країна-член НАТО замовила у збройової компанії Rheinmetall великий пакет артилерійських боєприпасів майже на 300 мільйонів євро. Про це йдеться на сайті компанії, пише УНН.
Клієнт НАТО розмістив у Rheinmetall замовлення на постачання артилерійських боєприпасів. Замовлення включає кілька десятків тисяч артилерійських снарядів і кілька сотень тисяч модулів заряджання ракетного палива,
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Про яку саме країну НАТО йдеться в компанії не уточнили.
Зазначається, що загальна валова вартість замовлень, заброньованих на другий квартал 2024 року, становить майже 300 мільйонів євро. Поставки відбудуться у період з 2024 по 2028 рік.
У компанії зазначили, що поповнення запасів боєприпасів збройних сил внаслідок війни в Україні принесло Rheinmetall великі замовлення в галузі артилерійських боєприпасів.
Нагадаємо
Rheinmetall планує створити спільне підприємство в Україні у сфері систем протиповітряної оборони протягом декількох років, хоча до початку виробництва може пройти 1-2 роки.