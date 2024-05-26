Дания предложила ЕС план действий по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и главы Минобороны Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Польши направили совместное письмо в институты ЕС, относительно направлений сотрудничества с оборонной промышленностью Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.

В письме, в частности, к Европейской комиссии, Единой внешнеполитической службе ЕС, Европейскому оборонному агентству предлагаются четыре конкретных направления сотрудничества с оборонной промышленностью Украины.

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"Вместе с семью другими министрами обороны мы предлагаем как можно скорее разработать план действий ЕС по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность. Среди прочего, это обеспечит доступ Украины к программам ЕС для оборонной промышленности и оборонных инноваций. Укрепление украинской оборонной промышленности необходимо для Украины - и для нашей безопасности поставок в Европе", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Согласно данным Европейской комиссии, почти 80 процентов оборонного оборудования, закупленного странами-членами ЕС после полномасштабного вторжения россии в Украину, было приобретено за пределами Европы. Но эта тенденция неустойчива, если Европа хочет создать промышленность, способную удовлетворить потребности своих стран-членов.

Отмечается, что обеспечение надежности поставок в Европе является необходимым условием для продолжения военной поддержки Украины со стороны ЕС и способности ЕС взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность.

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В письме восемь коллег-министров также подчеркивают необходимость наращивания потенциала технического обслуживания на местах в Украине с помощью промышленных партнерств.

"Для того чтобы это удалось, нам нужна хорошая структура ЕС для создания долгосрочных и стратегических промышленных партнерств между украинскими и европейскими компаниями. Дания сделала первый шаг и объявила, что мы будем напрямую инвестировать в украинскую оборонную промышленность. Это, безусловно, укрепит Украину, если больше стран ЕС поддержат датские инвестиции и последуют нашему примеру", - отметил министр обороны Дании.

Помимо укрепления европейской оборонной промышленности, вопрос о дальнейшей военной поддержке Украины со стороны ЕС будет стоять на повестке дня сегодняшней встречи министров обороны в Брюсселе.

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