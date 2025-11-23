Четверо людей загинули і четверо зазнали поранень унаслідок російських обстрілів Донеччини - Нацполіція
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів Донецької області загинуло четверо людей та ще четверо отримали поранення. Руйнувань також зазнали вісім цивільних об’єктів, з них два житлових будинки. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
За 22 листопада поліція зафіксувала 2 130 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Руйнувань зазнали вісім цивільних об’єктів, з них два житлових будинки
По Краматорську росіяни завдали шість ударів – вбили трьох цивільних осіб, ще двоє людей отримали травми. У Лимані внаслідок обстрілу загинула жінка. У Костянтинівці через удари FPV-дрона та артилерії постраждали двоє цивільних осіб.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
Ворог у ніч на неділю, 23 листопада, атакував Дніпропетровщину. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. У Васильківській громаді зайнявся приватний будинок.
Пізніше УНН повідомив, що внаслідок нічної атаки по Дніпру 23 листопада по допомогу до медиків звернулися 15 місцевих жителів.