Четыре человека погибли и четверо получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области - Нацполиция

Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 35069 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 61334 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 46944 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 29315 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 27001 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 22222 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 23410 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 28495 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 44000 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
Популярные новости
"Речь идет не только о безопасности Украины": страны NB8 заявляют о непоколебимой поддержке Киева на фоне агрессии РФ23 ноября, 03:14 • 10313 просмотра
Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненыхVideo23 ноября, 05:10 • 12646 просмотра
В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадрыVideo05:53 • 40242 просмотра
США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ08:44 • 7006 просмотра
Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре09:07 • 10133 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 87919 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 65252 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 70760 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 77429 просмотра
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 22846 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 32270 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 35048 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 87919 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 54192 просмотра
Четыре человека погибли и четверо получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области - Нацполиция

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В результате российских обстрелов Донецкой области 22 ноября погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Разрушены восемь гражданских объектов, среди них два жилых дома.

Четыре человека погибли и четверо получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области - Нацполиция

В результате российских обстрелов Донецкой области погибли четыре человека и еще четверо получили ранения. Разрушениям также подверглись восемь гражданских объектов, из них два жилых дома. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

За 22 ноября полиция зафиксировала 2 130 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Разрушениям подверглись восемь гражданских объектов, из них два жилых дома

 - говорится в сообщении.

По Краматорску россияне нанесли шесть ударов – убили трех гражданских лиц, еще два человека получили травмы. В Лимане в результате обстрела погибла женщина. В Константиновке из-за ударов FPV-дрона и артиллерии пострадали двое гражданских лиц.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

Враг в ночь на воскресенье, 23 ноября, атаковал Днепропетровщину. В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме. В Васильковской общине загорелся частный дом.

Позже УНН сообщил, что в результате ночной атаки по Днепру 23 ноября за помощью к медикам обратились 15 местных жителей.

Павел Башинский

Война в Украине
Национальная полиция Украины
Донецкая область
Днепропетровская область
Днепр
Служба безопасности Украины
Константиновка
Краматорск