Четыре человека погибли и четверо получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области - Нацполиция
Киев • УНН
В результате российских обстрелов Донецкой области 22 ноября погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Разрушены восемь гражданских объектов, среди них два жилых дома.
В результате российских обстрелов Донецкой области погибли четыре человека и еще четверо получили ранения. Разрушениям также подверглись восемь гражданских объектов, из них два жилых дома. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
За 22 ноября полиция зафиксировала 2 130 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Разрушениям подверглись восемь гражданских объектов, из них два жилых дома
По Краматорску россияне нанесли шесть ударов – убили трех гражданских лиц, еще два человека получили травмы. В Лимане в результате обстрела погибла женщина. В Константиновке из-за ударов FPV-дрона и артиллерии пострадали двое гражданских лиц.
Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
Враг в ночь на воскресенье, 23 ноября, атаковал Днепропетровщину. В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме. В Васильковской общине загорелся частный дом.
Позже УНН сообщил, что в результате ночной атаки по Днепру 23 ноября за помощью к медикам обратились 15 местных жителей.