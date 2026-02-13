Через ворожі атаки знеструмлення у 6 областях та перебої з теплом в Одесі, є аварійні відключення

Внаслідок ворожих атак є знеструмлені споживачі у 6 областях, перебої з теплопостачанням в Одесі, у більшості регіонів - графіки, в окремих - аварійні відключення світла, повідомили в Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлені споживачі на Одещині, Миколаївщині, Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Також внаслідок атаки зафіксовано порушення теплопостачання споживачів у місті Одеса

Як зазначається, ліквідація наслідків масованих атак ворога на енергосистему країни триває. "Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - ідеться у повідомленні.

У більшості регіонів країні вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. Також в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення