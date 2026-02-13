рф завдала руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси - ДТЕК
Київ • УНН
Вночі ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Одеси, спричинивши надзвичайно серйозні руйнування. Ремонт потребуватиме тривалого часу, першочергове завдання - повернути електрику об'єктам критичної інфраструктури.
В Одеській області рф знову атакувала енергетику, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у п'ятницю, пише УНН.
Вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану
На Одещині через атаку рф є загиблий і 6 поранених, пошкодження у порту13.02.26, 08:32 • 1552 перегляди
У компанії додали: "Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки".
"Першочергове завдання - повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - ідеться у повідомленні.
На Одещині через атаку рф є загиблий і 6 поранених, пошкодження у порту13.02.26, 08:32 • 1552 перегляди