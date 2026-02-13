рф завдала руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси - ДТЕК

В Одеській області рф знову атакувала енергетику, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у п'ятницю, пише УНН.

Вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану