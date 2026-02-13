$42.990.04
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 20355 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 44393 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 32436 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 42278 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 33142 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 26531 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 27331 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29679 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 75268 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
рф завдала руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси - ДТЕК

Київ • УНН

 • 562 перегляди

Вночі ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Одеси, спричинивши надзвичайно серйозні руйнування. Ремонт потребуватиме тривалого часу, першочергове завдання - повернути електрику об'єктам критичної інфраструктури.

рф завдала руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси - ДТЕК

В Одеській області рф знову атакувала енергетику, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у п'ятницю, пише УНН.

Вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану

- повідомили у ДТЕК.

На Одещині через атаку рф є загиблий і 6 поранених, пошкодження у порту13.02.26, 08:32 • 1552 перегляди

У компанії додали: "Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки".

"Першочергове завдання - повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - ідеться у повідомленні.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Одеса