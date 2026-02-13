рф нанесла разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы - ДТЭК
Киев • УНН
Ночью враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Одессы, причинив чрезвычайно серьезные разрушения. Ремонт потребует длительного времени, первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.
В Одесской области рф снова атаковала энергетику, сообщили в энергокомпании ДТЭК в пятницу, пишет УНН.
Ночью враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние
В Одесской области из-за атаки рф есть погибший и 6 раненых, повреждения в порту13.02.26, 08:32 • 1508 просмотров
В компании добавили: "Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки".
"Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
