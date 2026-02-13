рф нанесла разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы - ДТЭК

В Одесской области рф снова атаковала энергетику, сообщили в энергокомпании ДТЭК в пятницу, пишет УНН.

Ночью враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние - сообщили в ДТЭК.

В Одесской области из-за атаки рф есть погибший и 6 раненых, повреждения в порту

В компании добавили: "Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки".

"Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

