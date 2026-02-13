рф нанесла разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы - ДТЭК

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 20273 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 44124 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 32226 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 41979 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 32981 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 26440 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 27247 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29662 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 75256 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 51174 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
92%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Полицейские показали эвакуацию семьи из Константиновки и тела погибшей материVideo12 февраля, 22:33 • 11103 просмотра
Атака на Одесскую область: четверо раненых, значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением12 февраля, 23:08 • 4526 просмотра
Американцы считают Байдена лучшим президентом, чем Трамп - опрос13 февраля, 01:30 • 5512 просмотра
Транспорт в оккупированном Крыму работает в режиме выживания, опоздания автобусов до 2 часов - ЦНС13 февраля, 02:02 • 8874 просмотра
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины04:21 • 7504 просмотра
публикации
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 1444 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 43642 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 85401 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 75313 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 79589 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Одесская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 18645 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 22758 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 48148 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 41437 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 43130 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Грибы
Шахед-136

рф нанесла разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы - ДТЭК

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Ночью враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Одессы, причинив чрезвычайно серьезные разрушения. Ремонт потребует длительного времени, первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.

рф нанесла разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы - ДТЭК

В Одесской области рф снова атаковала энергетику, сообщили в энергокомпании ДТЭК в пятницу, пишет УНН.

Ночью враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние

- сообщили в ДТЭК.

В Одесской области из-за атаки рф есть погибший и 6 раненых, повреждения в порту13.02.26, 08:32 • 1508 просмотров

В компании добавили: "Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки".

"Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В Одесской области из-за атаки рф есть погибший и 6 раненых, повреждения в порту13.02.26, 08:32 • 1508 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Одесса