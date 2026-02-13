Из-за вражеских атак обесточивание в 6 областях и перебои с теплом в Одессе, есть аварийные отключения

В результате вражеских атак обесточены потребители в 6 областях, перебои с теплоснабжением в Одессе, в большинстве регионов - графики, в отдельных - аварийные отключения света, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро обесточены потребители в Одесской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Также в результате атаки зафиксировано нарушение теплоснабжения потребителей в городе Одесса