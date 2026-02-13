Из-за вражеских атак обесточивание в 6 областях и перебои с теплом в Одессе, есть аварийные отключения
Киев • УНН
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в 6 областях Украины. В Одессе зафиксировано нарушение теплоснабжения, а в большинстве регионов действуют почасовые и аварийные отключения света.
В результате вражеских атак обесточены потребители в 6 областях, перебои с теплоснабжением в Одессе, в большинстве регионов - графики, в отдельных - аварийные отключения света, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро обесточены потребители в Одесской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Также в результате атаки зафиксировано нарушение теплоснабжения потребителей в городе Одесса
Как отмечается, ликвидация последствий массированных атак врага на энергосистему страны продолжается. "Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.
В большинстве регионов страны вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. Также в отдельных регионах вынужденно применены аварийные обесточивания
