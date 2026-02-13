$42.990.04
Эксклюзив
10:00 • 5512 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 11121 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 13443 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 27575 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 53057 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 37818 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 49244 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 35617 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 27572 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 28404 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
Из-за вражеских атак обесточивание в 6 областях и перебои с теплом в Одессе, есть аварийные отключения

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в 6 областях Украины. В Одессе зафиксировано нарушение теплоснабжения, а в большинстве регионов действуют почасовые и аварийные отключения света.

Из-за вражеских атак обесточивание в 6 областях и перебои с теплом в Одессе, есть аварийные отключения

В результате вражеских атак обесточены потребители в 6 областях, перебои с теплоснабжением в Одессе, в большинстве регионов - графики, в отдельных - аварийные отключения света, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро обесточены потребители в Одесской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Также в результате атаки зафиксировано нарушение теплоснабжения потребителей в городе Одесса

- сообщили в Минэнерго.

Как отмечается, ликвидация последствий массированных атак врага на энергосистему страны продолжается. "Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

В большинстве регионов страны вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. Также в отдельных регионах вынужденно применены аварийные обесточивания

- отметили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Николаевская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Одесса