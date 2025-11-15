Частина Чернігівщини без світла: російський обстріл пошкодив енергооб'єкт у Ніжинському районі - обленерго
Київ • УНН
Значна частина Чернігівської області залишилася без світла після російського обстрілу важливого енергооб'єкта в Ніжинському районі. Енергетики готові розпочати відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.
У Чернігівській області значна частина споживачів залишилася без світла після російського обстрілу важливого енергооб'єкта в Ніжинському районі, повідомили в Чернігівобленерго, пише УНН.
Деталі
Російський удар по критичній інфраструктурі став причиною масштабного знеструмлення в області. За даними Чернігівобленерго, обстріл пошкодив один із ключових енергетичних об’єктів, що спричинило перебої у постачанні електроенергії одразу в багатьох населених пунктах.
У компанії закликали громадян зберігати спокій та дотримуватися заходів безпеки.
Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі. Знеструмлена значна частина області. Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки!
Енергетики зазначили, що готові розпочати аварійно-відновлювальні роботи одразу після покращення безпекової ситуації.
Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!
