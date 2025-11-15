$42.060.00
Частина Чернігівщини без світла: російський обстріл пошкодив енергооб'єкт у Ніжинському районі - обленерго

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Значна частина Чернігівської області залишилася без світла після російського обстрілу важливого енергооб'єкта в Ніжинському районі. Енергетики готові розпочати відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

Частина Чернігівщини без світла: російський обстріл пошкодив енергооб'єкт у Ніжинському районі - обленерго

У Чернігівській області значна частина споживачів залишилася без світла після російського обстрілу важливого енергооб’єкта в Ніжинському районі, повідомили в Чернігівобленерго, пише УНН.

Деталі

Російський удар по критичній інфраструктурі став причиною масштабного знеструмлення в області. За даними Чернігівобленерго, обстріл пошкодив один із ключових енергетичних об’єктів, що спричинило перебої у постачанні електроенергії одразу в багатьох населених пунктах.

Зранку росіяни обстріляли Херсонщину: двоє загиблих та поранена медпрацівниця - ОВА15.11.25, 11:24 • 1486 переглядiв

У компанії закликали громадян зберігати спокій та дотримуватися заходів безпеки.

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі. Знеструмлена значна частина області. Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки! 

– повідомили у компанії.

Енергетики зазначили, що готові розпочати аварійно-відновлювальні роботи одразу після покращення безпекової ситуації.

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт! 

– підсумували в Чернігівобленерго. 

Атака рф на Дніпро та область: загинув 65-річний чоловік, пошкоджені підприємства та авто15.11.25, 10:28 • 2196 переглядiв

Степан Гафтко

