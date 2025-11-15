$42.060.00
Часть Черниговщины без света: российский обстрел повредил энергообъект в Нежинском районе - облэнерго

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Значительная часть Черниговской области осталась без света после российского обстрела важного энергообъекта в Нежинском районе. Энергетики готовы начать восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Часть Черниговщины без света: российский обстрел повредил энергообъект в Нежинском районе - облэнерго

В Черниговской области значительная часть потребителей осталась без света после российского обстрела важного энергообъекта в Нежинском районе, сообщили в Черниговоблэнерго, пишет УНН.

Подробности

Российский удар по критической инфраструктуре стал причиной масштабного обесточивания в области. По данным Черниговоблэнерго, обстрел повредил один из ключевых энергетических объектов, что привело к перебоям в поставках электроэнергии сразу во многих населенных пунктах.

В компании призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

В результате вражеского обстрела был поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточена значительная часть области. Просим сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности! 

– сообщили в компании.

Энергетики отметили, что готовы начать аварийно-восстановительные работы сразу после улучшения ситуации с безопасностью.

Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам! 

– подытожили в Черниговоблэнерго. 

Степан Гафтко

