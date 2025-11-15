Часть Черниговщины без света: российский обстрел повредил энергообъект в Нежинском районе - облэнерго
Киев • УНН
Значительная часть Черниговской области осталась без света после российского обстрела важного энергообъекта в Нежинском районе. Энергетики готовы начать восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
Подробности
Российский удар по критической инфраструктуре стал причиной масштабного обесточивания в области. По данным Черниговоблэнерго, обстрел повредил один из ключевых энергетических объектов, что привело к перебоям в поставках электроэнергии сразу во многих населенных пунктах.
В компании призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Энергетики отметили, что готовы начать аварийно-восстановительные работы сразу после улучшения ситуации с безопасностью.
