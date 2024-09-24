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Боррель про дозвіл Україні бити по цілях у рф: рішення серед країн ЄС поки немає

Боррель про дозвіл Україні бити по цілях у рф: рішення серед країн ЄС поки немає

Київ • УНН

 • 14782 перегляди

Деякі країни ЄС підтримують зняття обмежень для України на удари західною зброєю по воєнних цілях в рф. Боррель повідомив, що обговорення триває, але рішення ще не ухвалене.

Деякі країни ЄС підтримують зняття обмежень для України на удари західною зброєю по воєнних цілях в рф, і це рішення ще не ухвалене, але обговорення триває. Про це повідомив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції у Нью-Йорку за підсумками неформальної зустрічі голів МЗС країн ЄС, на які вперше був присутній очільник МЗС України Андрій Сибіга, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

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Відповідаючи на запитання щодо того, чи бачить він ознаки того, що країни ЄС готові послабити обмеження для України, Боррель сказав, що ця зустріч з колегами була неформальна й не передбачає ухвалення рішень.

У будь-якому випадку, країни-члени вважають, що це те, що належить до питань, які мають вирішуватися на національному рівні. Деякі вже зайняли публічну позицію, деякі досі ні, і вони не хочуть. Деякі, можливо, ще ні, але не говорять про це. У будь-кому випадку відбувається процес, і тут в США його обговорюють. І ми продовжимо це обговорювати й цього тижня

- повідомив Боррель.

Головний дипломат ЄС нагадав, що підтримує дозвіл Україні знищувати західним озброєнням воєнні об'єкти на території росії, "але не всі підтримують цю позицію, і ми подивимося, якою буде ця позиція у кінці тижня".

Напередодні перед зустріччю у Нью-Йорку із Президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини Олаф Шольц ще раз наголосив на своїй неготовності зняти обмеження для України завдавати ударів західною зброєю вглиб росії: "Німеччина не підтримає зняття обмежень щодо (ракет) великої дальності. Це було б несумісним з моїм особистим переконанням".

Шольц вкотре відмовився поставляти Україні ракети Taurus21.09.24, 10:46 • 34181 перегляд

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що хоча західні союзники Києва ведуть активні дискусії про зняття обмежень, президент США Джо Байден також ще, ймовірно, не схвалив відповідне рішення.

Боррель також нагадав, що росія посилала обстріли цивільних об'єктів ракетами, дронами та керованими авіабомбами: "Це очевидно, що росія отримує зброю, зокрема, ракети від Ірану. Це наша позиція, навіть попри те, що іранці це заперечують".

Голова дипломатії ЄС зазначив, що росія продовжує створювати загрозу продовольчій безпеці, коли нещодавно атакувала ракетами танкер з українським зерном, який прямував до Єгипту у Чорному морі в економічній зоні Румунії.

Під час зустрічі міністрів, за словами високого представника ЄС із закордонних справ, багато говорили й щодо ситуації в українській енергетиці. "Це очевидно, що росія хоче занурити Україну у темряву та холод", - вказав він.

За словами Борреля, наближається зима, і після російських атак на енергетичні об'єкти потужності з виробництва енергії в Україні скоротилися на дві третини: "І ми повинні підтримати Україну не лише забезпечуючи її військовий потенціал, але і виробництва електроенергії. Інакше ця країна постане перед дуже складними часами взимку. Немає сенсу давати генератори сьогодні, якщо вони будуть знищені завтра". Тому, додав він, необхідно посилювати протиповітряну оборону України та дозволити Україні атакувати ті об'єкти, "з яких Росія атакує Україну, інакше Росія продовжить це робити без будь-якого покарання".

Щоб забезпечити Україну як у військовому, так і в економічному плані, за його словами, було ухвалено рішення запропонувати Європейській комісії збільшити підтримку України до 35 млрд євро.

З кредитом у 35 млрд євро для України ЄС рухається вперед без США - NYT21.09.24, 09:46 • 34159 переглядiв

Водночас Боррель зазначив, що відбувається і "мирний процес", і ЄС підтримує ініціативу України з досягнення справедливого миру.

"Це єдиний життєздатний шлях вперед. І нас будуть скоординовані позиції цього тижня в ООН, коли ми зустрічатимемося з нашими партнерами. Ми чекаємо на презентацію президентом Зеленським його плану перемоги", - додав дипломат.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи обговорювали на зустрічі міністри так званий "план перемоги" Зеленського, він сказав, що поки ні: "Ми чекаємо побачити, що в цьому плані".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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