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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боррель о разрешении Украине бить по целям в рф: решения среди стран ЕС пока нет

Боррель о разрешении Украине бить по целям в рф: решения среди стран ЕС пока нет

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 13:30  •  5363 просмотра

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Некоторые страны ЕС поддерживают снятие ограничений для Украины на удары западным оружием по военным целям в рф. Боррель сообщил, что обсуждение продолжается, но решение еще не принято.

Некоторые страны ЕС поддерживают снятие ограничений для Украины на удары западным оружием по военным целям в рф, и это решение еще не принято, но обсуждение продолжается. Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, на которой впервые присутствовал глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Детали

Отвечая на вопрос о том, видит ли он признаки того, что страны ЕС готовы ослабить ограничения для Украины, Боррель сказал, что эта встреча с коллегами была неформальная и не предусматривает принятия решений.

В любом случае, страны-члены считают, что это то, что относится к вопросам, которые должны решаться на национальном уровне. Некоторые уже заняли публичную позицию, некоторые до сих пор нет, и они не хотят. Некоторые, возможно, еще нет, но не говорят об этом. В любом случае происходит процесс, и здесь в США его обсуждают. И мы продолжим это обсуждать и на этой неделе

- сообщил Боррель.

Главный дипломат ЕС напомнил, что поддерживает разрешение Украине уничтожать западным вооружением военные объекты на территории россии, "но не все поддерживают эту позицию, и мы посмотрим, какой будет эта позиция в конце недели".

Накануне перед встречей в Нью-Йорке с Президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Олаф Шольц еще раз отметил свою неготовность снять ограничения для Украины наносить удары западным оружием вглубь россии: "Германия не поддержит снятие ограничений по (ракетам) большой дальности. Это было бы несовместимо с моим личным убеждением".

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Ранее "Голос Америки" сообщал, что хотя западные союзники Киева ведут активные дискуссии о снятии ограничений, президент США Джо Байден также еще, вероятно, не одобрил соответствующее решение.

Боррель также напомнил, что россия посылала обстрелы гражданских объектов ракетами, дронами и управляемыми авиабомбами: "Это очевидно, что россия получает оружие, в частности, ракеты от Ирана. Это наша позиция, даже несмотря на то, что иранцы это отрицают".

Глава дипломатии ЕС отметил, что россия продолжает создавать угрозу продовольственной безопасности, когда недавно атаковала ракетами танкер с украинским зерном, который направлялся в Египет в Черном море в экономической зоне Румынии.

Во время встречи министров, по словам высокого представителя ЕС по иностранным делам, много говорили и о ситуации в украинской энергетике. "Это очевидно, что россия хочет погрузить Украину в темноту и холод", - указал он.

По словам Борреля, приближается зима, и после российских атак на энергетические объекты мощности по производству энергии в Украине сократились на две трети: "И мы должны поддержать Украину не только обеспечивая ее военный потенциал, но и производства электроэнергии. Иначе эта страна предстанет перед очень сложными временами зимой. Нет смысла давать генераторы сегодня, если они будут уничтожены завтра". Поэтому, добавил он, необходимо усиливать противовоздушную оборону Украины и позволить Украине атаковать те объекты, "с которых россия атакует Украину, иначе россия продолжит это делать без какого-либо наказания".

Чтобы обеспечить Украину как в военном, так и в экономическом плане, по его словам, было принято решение предложить Европейской комиссии увеличить поддержку Украины до 35 млрд евро.

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В то же время Боррель отметил, что происходит и "мирный процесс", и ЕС поддерживает инициативу Украины по достижению справедливого мира.

"Это единственный жизнеспособный путь вперед. И нас будут скоординированы позиции на этой неделе в ООН, когда мы будем встречаться с нашими партнерами. Мы ждем презентацию президентом Зеленским его плана победы", - добавил дипломат.

Отвечая на вопрос относительно того, обсуждали ли на встрече министры так называемый "план победы" Зеленского, он сказал, что пока нет: "Мы ждем увидеть, что в этом плане".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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