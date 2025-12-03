$42.340.08
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
22:18 • 3898 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 20028 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 56187 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 42097 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 34282 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 31879 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 57956 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 54520 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60881 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
агентка фсб, яка допомагала ворогу наступати на Покровськ отримала 15 років в'язниці

Київ • УНН

 • 14 перегляди

СБУ засудила агентку ФСБ до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за коригування російських авіаударів та артобстрілів на Донеччині. Зловмисницю затримали у Кіровоградській області, куди вона прибула під виглядом переселенки, щоб втекти до РФ.

агентка фсб, яка допомагала ворогу наступати на Покровськ отримала 15 років в'язниці

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримала ще одна агентка фсб, яка коригувала російські авіаудари та артобстріли Донеччини. Основними завданнями фігурантки було знаходити і передавати локації підрозділів Сил оборони на Покровському напрямку. Про це інформує СБУ, передає УНН.

Деталі

Контррозвідка СБУ затримала зловмисницю у жовтні 2024 року у Кіровоградській області, куди вона прибула під виглядом переселенки, щоб звідти виїхати до рф.

Як встановило розслідування, жінка входила до складу агентурної мережі фсб, яка діяла на сході України. Для конспірації зловмисники шпигували окремо один від одного, але координували свою розвідактивність з єдиним куратором.

Співробітники СБУ затримали двох учасників ворожого осередку поблизу лінії фронту восени минулого року. Агенти відстежували рух колон української бронетехніки у напрямку передової.

Ще однією коригувальницею виявилась завербована фсб 39-річна безробітна з Покровського району.

За інструкцією російської спецслужби жінка відстежувала геолокації укріпрайонів та бойових позицій ЗСУ, які стримували наступ штурмових груп окупантів. Згодом зловмисниця виїхала до Світловодська на Кіровоградщині, де оселилась в орендованій квартирі і розробляла маршрут втечі в росію через треті країни

- повідомляє СБУ.

Під час обшуків у неї вилучено російський паспорт і смартфон, з якого вона контактувала з куратором від фсб.

На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими Служби безпеки, суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо

Ексдепутатка селищної ради на Хмельниччині, її донька та син засуджені до 15 років ув'язнення за державну зраду. Вони фотографували блокпости та позиції ППО для представника фсб.

СБУ викрила агентурну мережу рф, яка готувала схрони з комплектуючими до вибухівки на заході України28.11.25, 23:15 • 4978 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
російська пропаганда
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Кіровоградська область
Луганська область
Служба безпеки України
Україна