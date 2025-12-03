агентка фсб, яка допомагала ворогу наступати на Покровськ отримала 15 років в'язниці

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримала ще одна агентка фсб, яка коригувала російські авіаудари та артобстріли Донеччини. Основними завданнями фігурантки було знаходити і передавати локації підрозділів Сил оборони на Покровському напрямку. Про це інформує СБУ, передає УНН.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисницю у жовтні 2024 року у Кіровоградській області, куди вона прибула під виглядом переселенки, щоб звідти виїхати до рф.

Як встановило розслідування, жінка входила до складу агентурної мережі фсб, яка діяла на сході України. Для конспірації зловмисники шпигували окремо один від одного, але координували свою розвідактивність з єдиним куратором.

Співробітники СБУ затримали двох учасників ворожого осередку поблизу лінії фронту восени минулого року. Агенти відстежували рух колон української бронетехніки у напрямку передової.

Ще однією коригувальницею виявилась завербована фсб 39-річна безробітна з Покровського району.

За інструкцією російської спецслужби жінка відстежувала геолокації укріпрайонів та бойових позицій ЗСУ, які стримували наступ штурмових груп окупантів. Згодом зловмисниця виїхала до Світловодська на Кіровоградщині, де оселилась в орендованій квартирі і розробляла маршрут втечі в росію через треті країни