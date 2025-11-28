Здавали позиції ППО ворогу: на Хмельниччини ексдепутатка та її діти отримали 15 років за держзраду

$42.190.11
48.870.08
ukenru
Ексклюзив
13:08 • 2790 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 1134 перегляди
Ще одна категорія українці може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 17183 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 15201 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 15442 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 26569 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 18623 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17100 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14758 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 12014 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.5м/с
81%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 14981 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16 • 15205 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 18031 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 16788 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 15242 перегляди
Публікації
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 9912 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 17183 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 15388 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 26569 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 16930 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Сумська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 20206 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 37625 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 57879 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 90711 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 105779 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Північний потік
БМ-21 «Град»
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Здавали позиції ППО ворогу: на Хмельниччини ексдепутатка та її діти отримали 15 років за держзраду

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Ексдепутатка селищної ради на Хмельниччині, її донька та син засуджені до 15 років ув'язнення за державну зраду. Вони фотографували блокпости та позиції ППО для представника фсб.

Здавали позиції ППО ворогу: на Хмельниччини ексдепутатка та її діти отримали 15 років за держзраду
Фото: Офіс генерального прокурора

Колишня депутатка селищної ради Хмельницької області, а також її дорослі донька і син засуджені за державну зраду і співпрацю з російськими окупантами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора і Службу безпеки України.

Деталі

Імені фігурантів правоохоронці не називають, але за даними руху "Чесно", йдеться про Ларису Дишкант, 1957 року народження. Як встановило слідство, у лютому 2024 року жінка вступила у переписку з представником російської фсб.

Підозрювана знала, що її співрозмовник є співробітником спецслужб ворожої країни, але за гроші погодилась на співпрацю. До злочинної діяльності вона залучила і своїх повнолітніх дітей.

В період з лютого по травень 2024 року вони їздили по Хмельниччині, фотографували блокпости, позиції ППО та фіксували переміщення підрозділів Сил оборони. Зв’язок з російським куратором головна підозрювана підтримувала через Telegram, а також через заборонену в Україні російську соцмережу "Однокласники".

У травні 2024 року зловмисників затримали працівники СБУ. Всім трьом інкримінували злочин за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Всім трьом оголошено вирок - 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала агентів у Шосткинському районі Сумщини. Сімейна пара наводила російські "Гради" на підрозділи Сил оборони в регіоні і виправдовували військову агресію, закликаючи здатися окупантам. Чоловік і жінка отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Сумська область
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Україна