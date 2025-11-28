Здавали позиції ППО ворогу: на Хмельниччини ексдепутатка та її діти отримали 15 років за держзраду

Фото: Офіс генерального прокурора

Колишня депутатка селищної ради Хмельницької області, а також її дорослі донька і син засуджені за державну зраду і співпрацю з російськими окупантами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора і Службу безпеки України.

Деталі

Імені фігурантів правоохоронці не називають, але за даними руху "Чесно", йдеться про Ларису Дишкант, 1957 року народження. Як встановило слідство, у лютому 2024 року жінка вступила у переписку з представником російської фсб.

Підозрювана знала, що її співрозмовник є співробітником спецслужб ворожої країни, але за гроші погодилась на співпрацю. До злочинної діяльності вона залучила і своїх повнолітніх дітей.

В період з лютого по травень 2024 року вони їздили по Хмельниччині, фотографували блокпости, позиції ППО та фіксували переміщення підрозділів Сил оборони. Зв’язок з російським куратором головна підозрювана підтримувала через Telegram, а також через заборонену в Україні російську соцмережу "Однокласники".

У травні 2024 року зловмисників затримали працівники СБУ. Всім трьом інкримінували злочин за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Всім трьом оголошено вирок - 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала агентів у Шосткинському районі Сумщини. Сімейна пара наводила російські "Гради" на підрозділи Сил оборони в регіоні і виправдовували військову агресію, закликаючи здатися окупантам. Чоловік і жінка отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.