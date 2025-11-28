Здавали позиції ППО ворогу: на Хмельниччини ексдепутатка та її діти отримали 15 років за держзраду
Київ • УНН
Ексдепутатка селищної ради на Хмельниччині, її донька та син засуджені до 15 років ув'язнення за державну зраду. Вони фотографували блокпости та позиції ППО для представника фсб.
Колишня депутатка селищної ради Хмельницької області, а також її дорослі донька і син засуджені за державну зраду і співпрацю з російськими окупантами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора і Службу безпеки України.
Деталі
Імені фігурантів правоохоронці не називають, але за даними руху "Чесно", йдеться про Ларису Дишкант, 1957 року народження. Як встановило слідство, у лютому 2024 року жінка вступила у переписку з представником російської фсб.
Підозрювана знала, що її співрозмовник є співробітником спецслужб ворожої країни, але за гроші погодилась на співпрацю. До злочинної діяльності вона залучила і своїх повнолітніх дітей.
В період з лютого по травень 2024 року вони їздили по Хмельниччині, фотографували блокпости, позиції ППО та фіксували переміщення підрозділів Сил оборони. Зв’язок з російським куратором головна підозрювана підтримувала через Telegram, а також через заборонену в Україні російську соцмережу "Однокласники".
У травні 2024 року зловмисників затримали працівники СБУ. Всім трьом інкримінували злочин за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Всім трьом оголошено вирок - 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо
