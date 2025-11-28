Сдавали позиции ПВО врагу: на Хмельнитчине экс-депутат и ее дети получили 15 лет за госизмену

Фото: Офис генерального прокурора

Бывшая депутат поселкового совета Хмельницкой области, а также ее взрослые дочь и сын осуждены за государственную измену и сотрудничество с российскими оккупантами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Службу безопасности Украины.

Подробности

Имени фигурантов правоохранители не называют, но по данным движения "Честно", речь идет о Ларисе Дышкант, 1957 года рождения. Как установило следствие, в феврале 2024 года женщина вступила в переписку с представителем российской фсб.

Подозреваемая знала, что ее собеседник является сотрудником спецслужб вражеской страны, но за деньги согласилась на сотрудничество. К преступной деятельности она привлекла и своих совершеннолетних детей.

В период с февраля по май 2024 года они ездили по Хмельницкой области, фотографировали блокпосты, позиции ПВО и фиксировали перемещения подразделений Сил обороны. Связь с российским куратором главная подозреваемая поддерживала через Telegram, а также через запрещенную в Украине российскую соцсеть "Одноклассники".

В мае 2024 года злоумышленников задержали сотрудники СБУ. Всем троим инкриминировали преступление по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Всем троим объявлен приговор - 15 лет лишения свободы.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала агентов в Шосткинском районе Сумской области. Семейная пара наводила российские "Грады" на подразделения Сил обороны в регионе и оправдывала военную агрессию, призывая сдаться оккупантам. Мужчина и женщина получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.