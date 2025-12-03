$42.340.08
23:38 • 1078 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
22:18 • 4030 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 20070 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 56244 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 42120 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 34297 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 31887 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 57960 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 54523 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 60883 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
агентка ФСБ, которая помогала врагу наступать на Покровск, получила 15 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 56 просмотра

СБУ приговорила агента ФСБ к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за корректировку российских авиаударов и артобстрелов в Донецкой области. Злоумышленницу задержали в Кировоградской области, куда она прибыла под видом переселенки, чтобы сбежать в РФ.

агентка ФСБ, которая помогала врагу наступать на Покровск, получила 15 лет тюрьмы

По доказательной базе Службы безопасности Украины 15 лет заключения с конфискацией имущества получила еще одна агентка ФСБ, которая корректировала российские авиаудары и артобстрелы Донетчины. Основными задачами фигурантки было находить и передавать локации подразделений Сил обороны на Покровском направлении. Об этом информирует СБУ, передает УНН.

Детали

Контрразведка СБУ задержала злоумышленницу в октябре 2024 года в Кировоградской области, куда она прибыла под видом переселенки, чтобы оттуда выехать в РФ.

Как установило расследование, женщина входила в состав агентурной сети ФСБ, которая действовала на востоке Украины. Для конспирации злоумышленники шпионили отдельно друг от друга, но координировали свою разведактивность с единым куратором.

Сотрудники СБУ задержали двух участников вражеской ячейки вблизи линии фронта осенью прошлого года. Агенты отслеживали движение колонн украинской бронетехники в направлении передовой.

Еще одной корректировщицей оказалась завербованная ФСБ 39-летняя безработная из Покровского района.

По инструкции российской спецслужбы женщина отслеживала геолокации укрепрайонов и боевых позиций ВСУ, которые сдерживали наступление штурмовых групп оккупантов. Впоследствии злоумышленница выехала в Светловодск на Кировоградщине, где поселилась в арендованной квартире и разрабатывала маршрут побега в Россию через третьи страны

- сообщает СБУ.

Во время обысков у нее изъят российский паспорт и смартфон, с которого она контактировала с куратором от ФСБ.

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, суд признал агентку виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним

Экс-депутат поселкового совета на Хмельнитчине, ее дочь и сын осуждены к 15 годам заключения за государственную измену. Они фотографировали блокпосты и позиции ПВО для представителя ФСБ.

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
российская пропаганда
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Кировоградская область
Луганская область
Служба безопасности Украины
Украина