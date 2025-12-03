агентка ФСБ, которая помогала врагу наступать на Покровск, получила 15 лет тюрьмы
Киев • УНН
СБУ приговорила агента ФСБ к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за корректировку российских авиаударов и артобстрелов в Донецкой области. Злоумышленницу задержали в Кировоградской области, куда она прибыла под видом переселенки, чтобы сбежать в РФ.
По доказательной базе Службы безопасности Украины 15 лет заключения с конфискацией имущества получила еще одна агентка ФСБ, которая корректировала российские авиаудары и артобстрелы Донетчины. Основными задачами фигурантки было находить и передавать локации подразделений Сил обороны на Покровском направлении. Об этом информирует СБУ, передает УНН.
Детали
Контрразведка СБУ задержала злоумышленницу в октябре 2024 года в Кировоградской области, куда она прибыла под видом переселенки, чтобы оттуда выехать в РФ.
Как установило расследование, женщина входила в состав агентурной сети ФСБ, которая действовала на востоке Украины. Для конспирации злоумышленники шпионили отдельно друг от друга, но координировали свою разведактивность с единым куратором.
Сотрудники СБУ задержали двух участников вражеской ячейки вблизи линии фронта осенью прошлого года. Агенты отслеживали движение колонн украинской бронетехники в направлении передовой.
Еще одной корректировщицей оказалась завербованная ФСБ 39-летняя безработная из Покровского района.
По инструкции российской спецслужбы женщина отслеживала геолокации укрепрайонов и боевых позиций ВСУ, которые сдерживали наступление штурмовых групп оккупантов. Впоследствии злоумышленница выехала в Светловодск на Кировоградщине, где поселилась в арендованной квартире и разрабатывала маршрут побега в Россию через третьи страны
Во время обысков у нее изъят российский паспорт и смартфон, с которого она контактировала с куратором от ФСБ.
На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, суд признал агентку виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Напомним
Экс-депутат поселкового совета на Хмельнитчине, ее дочь и сын осуждены к 15 годам заключения за государственную измену. Они фотографировали блокпосты и позиции ПВО для представителя ФСБ.
