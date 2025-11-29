СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, которая готовила схроны с комплектующими для взрывчатки на западе Украины

$42.190.11
48.870.08
ukenru
20:59 • 3510 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 14808 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 21698 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 31002 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 23754 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 18943 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 37828 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 22064 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18647 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 41606 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.6м/с
88%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Силы обороны активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе - Коваленко28 ноября, 12:51 • 12833 просмотра
В Чернигове шахед упал на территорию предприятия - ГВА28 ноября, 14:22 • 4118 просмотра
Кто отвечает за графики отключений и их справедливость? В Укрэнерго ответили28 ноября, 14:40 • 6892 просмотра
Цена на серебро достигла рекордного значения, превысив октябрьский пик28 ноября, 14:40 • 3578 просмотра
Тернопольский дом, пораженный российскими ракетами 19 ноября, будет демонтирован — он не подлежит восстановлению — ОВА28 ноября, 16:12 • 3618 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 31001 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 29058 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 37827 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 37409 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 41603 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Турция
Китай
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 25987 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 43394 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 63326 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 95647 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 110476 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Бильд
Financial Times
Truth Social

СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, которая готовила схроны с комплектующими для взрывчатки на западе Украины

Киев • УНН

 • 388 просмотра

СБУ нейтрализовала российскую агентурную сеть на западе Украины, разоблачив трех участников, которые готовили схроны с комплектующими для самодельных взрывных устройств. Среди них – 20-летний харьковчанин, 16-летняя школьница и 17-летний юноша из Ровенской области, завербованные через Telegram для выполнения курьерских заказов.

СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, которая готовила схроны с комплектующими для взрывчатки на западе Украины

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть РФ, которая готовила схроны с комплектующими к взрывным устройствам для терактов на западе Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть на западе Украины. В ходе комплексных мероприятий разоблачены трое участников вражеской ячейки, которые готовили схроны с комплектующими к самодельным взрывным устройствам (СВУ) для терактов в регионе.

По материалам дела, задания РФ по отдельности друг от друга выполняли 20-летний харьковчанин, а также 16-летняя школьница и 17-летний юноша из Ровенской области. После вербовки несовершеннолетних, оккупанты использовали их "втемную" под видом выполнения курьерских заказов.

Как установило расследование, все трое фигурантов попали в поле зрения российских спецслужбистов в Телеграм-каналах по поиску "легких заработков".

За обещание "быстрого подработка" они обустраивали тайники с комплектующими к СВУ, которые в дальнейшем должны были забрать потенциальные исполнители терактов. Так, например, несовершеннолетняя получила от куратора из РФ геолокацию тайника, из которой достала электродетонаторы для взрывчатки и перепрятала их по другому "адресу". При этом рашисты уверяли девушку, что она имела дело не с составляющими для бомбы, а обычными "радиоантеннами"

- сообщает СБУ.

Другой фигурант – житель Харькова, по инструкции врага прибыл в западный регион, забрал из схрона противопехотную мину, достал из нее пластид, разделил на части, замаскировал их в коробки из-под сока и заложил в новый схрон.

Далее 17-летний юноша из Ровенской области забрал оттуда взрывчатое вещество и перенес его в различные схроны, которые определили ему российские спецслужбисты

- говорится в сообщении.

Контрразведка СБУ разоблачила всех трех фигурантов еще на начальном этапе подрывной деятельности, задокументировала каждого из них и заблаговременно нейтрализовала вражеские схроны.

В настоящее время продолжается расследование в отношении всех фигурантов дела, втянутых врагом в преступную деятельность против нашего государства.

Напомним

Экс-депутат поселкового совета в Хмельницкой области, ее дочь и сын осуждены к 15 годам заключения за государственную измену. Они фотографировали блокпосты и позиции ПВО для представителя ФСБ.

СБУ задержала агента фсб, завербованного через сайт "интимных" знакомств27.11.25, 10:01 • 2742 просмотра

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Ровненская область
Служба безопасности Украины
Украина
Харьков