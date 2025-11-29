СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, которая готовила схроны с комплектующими для взрывчатки на западе Украины

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть РФ, которая готовила схроны с комплектующими к взрывным устройствам для терактов на западе Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть на западе Украины. В ходе комплексных мероприятий разоблачены трое участников вражеской ячейки, которые готовили схроны с комплектующими к самодельным взрывным устройствам (СВУ) для терактов в регионе.

По материалам дела, задания РФ по отдельности друг от друга выполняли 20-летний харьковчанин, а также 16-летняя школьница и 17-летний юноша из Ровенской области. После вербовки несовершеннолетних, оккупанты использовали их "втемную" под видом выполнения курьерских заказов.

Как установило расследование, все трое фигурантов попали в поле зрения российских спецслужбистов в Телеграм-каналах по поиску "легких заработков".

За обещание "быстрого подработка" они обустраивали тайники с комплектующими к СВУ, которые в дальнейшем должны были забрать потенциальные исполнители терактов. Так, например, несовершеннолетняя получила от куратора из РФ геолокацию тайника, из которой достала электродетонаторы для взрывчатки и перепрятала их по другому "адресу". При этом рашисты уверяли девушку, что она имела дело не с составляющими для бомбы, а обычными "радиоантеннами" - сообщает СБУ.

Другой фигурант – житель Харькова, по инструкции врага прибыл в западный регион, забрал из схрона противопехотную мину, достал из нее пластид, разделил на части, замаскировал их в коробки из-под сока и заложил в новый схрон.

Далее 17-летний юноша из Ровенской области забрал оттуда взрывчатое вещество и перенес его в различные схроны, которые определили ему российские спецслужбисты - говорится в сообщении.

Контрразведка СБУ разоблачила всех трех фигурантов еще на начальном этапе подрывной деятельности, задокументировала каждого из них и заблаговременно нейтрализовала вражеские схроны.

В настоящее время продолжается расследование в отношении всех фигурантов дела, втянутых врагом в преступную деятельность против нашего государства.

