СБУ викрила агентурну мережу рф, яка готувала схрони з комплектуючими до вибухівки на заході України

Київ • УНН

 • 58 перегляди

СБУ нейтралізувала російську агентурну мережу на заході України, викривши трьох учасників, які готували схрони з комплектуючими до саморобних вибухових пристроїв. Серед них – 20-річний харків'янин, 16-річна школярка та 17-річний юнак з Рівненщини, завербовані через Telegram для виконання кур'єрських замовлень.

СБУ викрила агентурну мережу рф, яка готувала схрони з комплектуючими до вибухівки на заході України

Служба безпеки України викрила агентурну мережу рф, яка готувала схрони з комплектуючими до вибухових пристроїв для терактів на заході України. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу на заході України. Під час комплексних заходів викрито трьох учасників ворожого осередку, які готували схрони із комплектуючими до саморобних вибухових пристроїв (СВП) для терактів у регіоні.

За матеріалами справи, завдання рф порізно один від одного виконували 20-річний харків’янин, а також 16-річна школярка та 17-річний юнак з Рівненщини. Після вербування неповнолітніх, окупанти використовували їх "втемну" під виглядом виконання кур’єрських замовлень.

Як встановило розслідування, всі троє фігурантів потрапили у поле зору російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

За обіцянку "швидкого підробітку" вони облаштовували схованки з комплектуючими до СВП, які у подальшому мали забрати потенційні виконавці терактів. Так, наприклад, неповнолітня отримала від куратора з рф геолокацію схованки, з якої дістала електродетонатори для вибухівки та переховала їх за іншою "адресою". При цьому рашисти запевняли дівчину, що вона мала справу не зі складовими для бомби, а звичайними "радіоантенами"

- повідомляє СБУ.

Інший фігурант – мешканець Харкова, за інструкцією ворога прибув до західного регіону, забрав зі схрону протипіхотну міну, дістав з неї пластид, розділив на частини, замаскував їх у коробки з-під соку та заклав у нову схованку.

Далі 17-річний юнак з Рівненщини забрав звідти вибухову речовину та переніс її до різних схронів, які визначили йому російські спецслужбісти

- йдеться у дописі.

Контррозвідка СБУ викрила всіх трьох фігурантів ще на початковому етапі підривної діяльності, задокументувала кожного з них і завчасно нейтралізувала ворожі схрони.

Наразі триває розслідування стосовно всіх фігурантів справи, втягнутих ворогом у злочинну діяльність проти нашої держави.

Нагадаємо

Ексдепутатка селищної ради на Хмельниччині, її донька та син засуджені до 15 років ув'язнення за державну зраду. Вони фотографували блокпости та позиції ППО для представника фсб.

