СБУ викрила агентурну мережу рф, яка готувала схрони з комплектуючими до вибухівки на заході України

Служба безпеки України викрила агентурну мережу рф, яка готувала схрони з комплектуючими до вибухових пристроїв для терактів на заході України. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу на заході України. Під час комплексних заходів викрито трьох учасників ворожого осередку, які готували схрони із комплектуючими до саморобних вибухових пристроїв (СВП) для терактів у регіоні.

За матеріалами справи, завдання рф порізно один від одного виконували 20-річний харків’янин, а також 16-річна школярка та 17-річний юнак з Рівненщини. Після вербування неповнолітніх, окупанти використовували їх "втемну" під виглядом виконання кур’єрських замовлень.

Як встановило розслідування, всі троє фігурантів потрапили у поле зору російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

За обіцянку "швидкого підробітку" вони облаштовували схованки з комплектуючими до СВП, які у подальшому мали забрати потенційні виконавці терактів. Так, наприклад, неповнолітня отримала від куратора з рф геолокацію схованки, з якої дістала електродетонатори для вибухівки та переховала їх за іншою "адресою". При цьому рашисти запевняли дівчину, що вона мала справу не зі складовими для бомби, а звичайними "радіоантенами"