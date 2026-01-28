$42.960.17
19:02 • 4892 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 8406 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 8266 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 9232 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
15:19 • 13244 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 16071 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 12497 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 24017 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 23715 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27649 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
610 тисяч споживачів у Києві залишаються без світла - Шмигаль

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Станом на вечір у Києві 610 тисяч споживачів залишаються без світла. Україна залучає міжнародну допомогу, отримавши 437 генераторів та очікуючи ще понад 500.

610 тисяч споживачів у Києві залишаються без світла - Шмигаль

Станом на вечір у Києві без світла 610 тисяч споживачів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль і додав, що є значний потенціал щодо розподіленої генерації, передає УНН.

Провели чергове засідання Штабу. Щодо ситуації з електроенергією. Дефіцит потужності лишається. Станом на вечір у Києві без світла 610 тисяч споживачів. Провели детальний аудит спроможностей Києва та області щодо розподіленої генерації. Маємо значний потенціал. Завдання — максимально пришвидшити введення об'єктів у роботу. Вже маємо графік, відповідно до якого здійснюватиметься їх поетапний запуск 

- повідомив Шмигаль.

Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки - ДТЕК28.01.26, 22:23 • 786 переглядiв

Крім того, за словами міністра, Україна продовжує активно залучати міжнародну допомогу.

Генератори надають 16 країн-партнерів. 437 вже доставлено від ЄС та Японії. Більше 500 очікуємо, суттєва частина вже в дорозі. Також надійдуть силові трансформатори. Тут нам активно допомогають Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Азербайджан та Литва (очікуємо загалом 52 трансформатори). Вдячні всім нашим партнерам, які відгукнулись на заклик і допомогають нашим енергетикам! 

- додав він.

Україна отримає від Франції генератори, а також літаки, ракети до ППО та авіабомби - Зеленський28.01.26, 20:30 • 1922 перегляди

Антоніна Туманова

