610 тисяч споживачів у Києві залишаються без світла - Шмигаль

Станом на вечір у Києві без світла 610 тисяч споживачів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль і додав, що є значний потенціал щодо розподіленої генерації, передає УНН.

Провели чергове засідання Штабу. Щодо ситуації з електроенергією. Дефіцит потужності лишається. Станом на вечір у Києві без світла 610 тисяч споживачів. Провели детальний аудит спроможностей Києва та області щодо розподіленої генерації. Маємо значний потенціал. Завдання — максимально пришвидшити введення об’єктів у роботу. Вже маємо графік, відповідно до якого здійснюватиметься їх поетапний запуск - повідомив Шмигаль.

Київ з опівночі переходить на тимчасові графіки - ДТЕК

Крім того, за словами міністра, Україна продовжує активно залучати міжнародну допомогу.

Генератори надають 16 країн-партнерів. 437 вже доставлено від ЄС та Японії. Більше 500 очікуємо, суттєва частина вже в дорозі. Також надійдуть силові трансформатори. Тут нам активно допомогають Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Азербайджан та Литва (очікуємо загалом 52 трансформатори). Вдячні всім нашим партнерам, які відгукнулись на заклик і допомогають нашим енергетикам! - додав він.

Україна отримає від Франції генератори, а також літаки, ракети до ППО та авіабомби - Зеленський