610 тысяч потребителей в Киеве остаются без света - Шмыгаль

19:02 • 4956 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 8522 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 8350 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 9318 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
15:19 • 13282 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 16103 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 12513 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 24032 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 23721 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27653 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 31795 просмотра
Маршрутка столкнулась с легковушкой в Киевской области: двое погибших, семеро пострадавшихPhoto28 января, 11:34 • 3760 просмотра
"Я сам в шоке": Богдан Юсипчук сообщил о своей свадьбе в СШАPhoto28 января, 11:44 • 6730 просмотра
Пожизненное заключение за преступления против собственных детей: на Волыни осудили мужчину за многолетнее сексуальное насилие28 января, 12:12 • 4220 просмотра
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери28 января, 12:30 • 13479 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 31907 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 61544 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 89157 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 68609 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 87171 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Львов
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения18:25 • 3678 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 36924 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 35533 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 42223 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 44895 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
ЧатГПТ

610 тысяч потребителей в Киеве остаются без света - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 66 просмотра

По состоянию на вечер в Киеве 610 тысяч потребителей остаются без света. Украина привлекает международную помощь, получив 437 генераторов и ожидая еще более 500.

610 тысяч потребителей в Киеве остаются без света - Шмыгаль

По состоянию на вечер в Киеве без света 610 тысяч потребителей. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль и добавил, что есть значительный потенциал по распределенной генерации, передает УНН.

Провели очередное заседание Штаба. Относительно ситуации с электроэнергией. Дефицит мощности остается. По состоянию на вечер в Киеве без света 610 тысяч потребителей. Провели детальный аудит возможностей Киева и области по распределенной генерации. Имеем значительный потенциал. Задача — максимально ускорить ввод объектов в работу. Уже имеем график, согласно которому будет осуществляться их поэтапный запуск 

- сообщил Шмыгаль.

Киев с полуночи переходит на временные графики – ДТЭК28.01.26, 22:23 • 810 просмотров

Кроме того, по словам министра, Украина продолжает активно привлекать международную помощь.

Генераторы предоставляют 16 стран-партнеров. 437 уже доставлено от ЕС и Японии. Более 500 ожидаем, существенная часть уже в пути. Также поступят силовые трансформаторы. Здесь нам активно помогают Нидерланды, Финляндия, Латвия, Азербайджан и Литва (ожидаем в общей сложности 52 трансформатора). Благодарны всем нашим партнерам, которые откликнулись на призыв и помогают нашим энергетикам! 

- добавил он.

Украина получит от Франции генераторы, а также самолеты, ракеты для ПВО и авиабомбы - Зеленский28.01.26, 20:30 • 1940 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
благотворительность
Латвия
Европейский Союз
Азербайджан
Финляндия
Литва
Нидерланды
Япония
Украина
Денис Шмыгаль
Киев