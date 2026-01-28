610 тысяч потребителей в Киеве остаются без света - Шмыгаль
Киев • УНН
По состоянию на вечер в Киеве 610 тысяч потребителей остаются без света. Украина привлекает международную помощь, получив 437 генераторов и ожидая еще более 500.
По состоянию на вечер в Киеве без света 610 тысяч потребителей. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль и добавил, что есть значительный потенциал по распределенной генерации, передает УНН.
Провели очередное заседание Штаба. Относительно ситуации с электроэнергией. Дефицит мощности остается. По состоянию на вечер в Киеве без света 610 тысяч потребителей. Провели детальный аудит возможностей Киева и области по распределенной генерации. Имеем значительный потенциал. Задача — максимально ускорить ввод объектов в работу. Уже имеем график, согласно которому будет осуществляться их поэтапный запуск
Кроме того, по словам министра, Украина продолжает активно привлекать международную помощь.
Генераторы предоставляют 16 стран-партнеров. 437 уже доставлено от ЕС и Японии. Более 500 ожидаем, существенная часть уже в пути. Также поступят силовые трансформаторы. Здесь нам активно помогают Нидерланды, Финляндия, Латвия, Азербайджан и Литва (ожидаем в общей сложности 52 трансформатора). Благодарны всем нашим партнерам, которые откликнулись на призыв и помогают нашим энергетикам!
