Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова против "Реала", а также все пары плей-офф

Эксклюзив
13:54 • 754 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 4514 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 10187 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 13141 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 19401 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 28177 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 34265 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 40904 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 64409 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 47901 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
Эксклюзивы
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 16697 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 37374 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 42320 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 30117 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 16146 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 1054 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 2972 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 69537 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 55185 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 57561 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 1186 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 6522 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 8732 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 31111 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 31273 просмотра
Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова против "Реала", а также все пары плей-офф

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов 2025/26, где 16 команд будут бороться за выход в 1/8 финала. Среди участников – украинские футболисты и их клубы, которые узнали своих соперников.

Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова против "Реала", а также все пары плей-офф

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/26. Своих соперников узнали 16 команд, которые поборются за путевку в 1/8 турнира, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Лиги чемпионов. 

Детали

Команды, занявшие на групповом этапе места с 1-го по 8-е, сразу получили путевки в 1/8 финала, а остальные попали в раунд плей-офф. Таким образом, команды разделили на "сеяных" (9-16 места на групповом этапе) и "несеяных" (17-24 места соответственно).

Среди "сеяных" - "Реал Мадрид" Андрея Лунина и ПСЖ Ильи Забарного. "Несеяными" стали "Олимпиакос" Романа Яремчука, "Карабах" Алексея Кащука, а также "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова.

Пары раунда плей-офф:

  • «Монако» (Франция) — ПСЖ (Франция);
    • «Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания);
      • «Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл» (Англия);
        • «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Интер» (Италия);
          • «Галатасарай» (Турция) — «Ювентус» (Италия);
            • «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Аталанта» (Италия);
              • «Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» (Испания);
                • «Олимпиакос» (Греция) — «Байер» (Германия).

                  Первые матчи плей-офф состоятся 17–18 февраля, ответные матчи – 24–25 февраля. Жеребьевка 1/8 финала запланирована на пятницу, 27 февраля.

                  Таким образом, украинские футболисты Трубин, Лунин, Забарный, Яремчук и Кащук уже готовятся к решающим матчам, а их клубы получили непростые испытания на пути к следующему этапу турнира.

                  Гол Трубина в ворота "Реала" признан лучшим голом 8-го тура ЛЧ29.01.26, 19:14 • 2652 просмотра

