Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова против "Реала", а также все пары плей-офф
Киев • УНН
Состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов 2025/26, где 16 команд будут бороться за выход в 1/8 финала. Среди участников – украинские футболисты и их клубы, которые узнали своих соперников.
Детали
Команды, занявшие на групповом этапе места с 1-го по 8-е, сразу получили путевки в 1/8 финала, а остальные попали в раунд плей-офф. Таким образом, команды разделили на "сеяных" (9-16 места на групповом этапе) и "несеяных" (17-24 места соответственно).
Среди "сеяных" - "Реал Мадрид" Андрея Лунина и ПСЖ Ильи Забарного. "Несеяными" стали "Олимпиакос" Романа Яремчука, "Карабах" Алексея Кащука, а также "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова.
Пары раунда плей-офф:
- «Монако» (Франция) — ПСЖ (Франция);
- «Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания);
- «Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл» (Англия);
- «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Интер» (Италия);
- «Галатасарай» (Турция) — «Ювентус» (Италия);
- «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Аталанта» (Италия);
- «Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» (Испания);
- «Олимпиакос» (Греция) — «Байер» (Германия).
Первые матчи плей-офф состоятся 17–18 февраля, ответные матчи – 24–25 февраля. Жеребьевка 1/8 финала запланирована на пятницу, 27 февраля.
Таким образом, украинские футболисты Трубин, Лунин, Забарный, Яремчук и Кащук уже готовятся к решающим матчам, а их клубы получили непростые испытания на пути к следующему этапу турнира.
