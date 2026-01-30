Жеребкування Ліги чемпіонів: Трубін знову проти "Реала", а також всі пари плейоф

Відбулося жеребкування плейоф раунду Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Своїх суперників дізналися 16 команд, які поборяться за путівку до 1/8 турніру, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Ліги чемпіонів.

Деталі

Команди, які на етапі ліги посіли місця з 1-го по 8-е, відразу здобули путівки у 1/8 фіналу, а решта потрапила у плейоф раунд. Відтак, команди поділили на "сіяних" (9-16 місця на етапі ліги) та "несіяних" (17-24 місця відповідно).

Серед "сіяних" - "Реал Мадрид" Андрія Луніна та ПСЖ Іллі Забарного. "Несіяними" стали "Олімпіакос" Романа Яремчука, "Карабах" Олексія Кащука, а також "Бенфіка" Анатолія Трубіна і Георгія Судакова.

Пари плейоф раунду:

«Монако» (Франція) — ПСЖ (Франція);

«Бенфіка» (Португалія) — «Реал» (Іспанія);

«Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл» (Англія);

«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Інтер» (Італія);

«Галатасарай» (Туреччина) — «Ювентус» (Італія);

«Боруссія» Дортмунд (Німеччина) — «Аталанта» (Італія);

«Брюгге» (Бельгія) — «Атлетіко» (Іспанія);

«Олімпіакос» (Греція) — «Баєр» (Німеччина).

Перші матчі плейоф відбудуться 17–18 лютого, матчі відповіді – 24–25 лютого. Жеребкування ж 1/8 фіналу заплановане на п’ятницю, 27 лютого.

Таким чином, українські футболісти Трубін, Лунін, Забарний, Яремчук та Кащук вже готуються до вирішальних матчів, а їхні клуби отримали непрості випробування на шляху до наступного етапу турніру.

