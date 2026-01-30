Жеребкування Ліги чемпіонів: Трубін знову проти "Реала", а також всі пари плейоф
Київ • УНН
Відбулося жеребкування плей-офф раунду Ліги чемпіонів 2025/26, де 16 команд боротимуться за вихід до 1/8 фіналу. Серед учасників – українські футболісти та їхні клуби, які дізналися своїх суперників.
Деталі
Команди, які на етапі ліги посіли місця з 1-го по 8-е, відразу здобули путівки у 1/8 фіналу, а решта потрапила у плейоф раунд. Відтак, команди поділили на "сіяних" (9-16 місця на етапі ліги) та "несіяних" (17-24 місця відповідно).
Серед "сіяних" - "Реал Мадрид" Андрія Луніна та ПСЖ Іллі Забарного. "Несіяними" стали "Олімпіакос" Романа Яремчука, "Карабах" Олексія Кащука, а також "Бенфіка" Анатолія Трубіна і Георгія Судакова.
Пари плейоф раунду:
- «Монако» (Франція) — ПСЖ (Франція);
- «Бенфіка» (Португалія) — «Реал» (Іспанія);
- «Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл» (Англія);
- «Буде-Глімт» (Норвегія) — «Інтер» (Італія);
- «Галатасарай» (Туреччина) — «Ювентус» (Італія);
- «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) — «Аталанта» (Італія);
- «Брюгге» (Бельгія) — «Атлетіко» (Іспанія);
- «Олімпіакос» (Греція) — «Баєр» (Німеччина).
Перші матчі плейоф відбудуться 17–18 лютого, матчі відповіді – 24–25 лютого. Жеребкування ж 1/8 фіналу заплановане на п’ятницю, 27 лютого.
Таким чином, українські футболісти Трубін, Лунін, Забарний, Яремчук та Кащук вже готуються до вирішальних матчів, а їхні клуби отримали непрості випробування на шляху до наступного етапу турніру.
