Ексклюзив
13:54
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45
Жеребкування Ліги чемпіонів: Трубін знову проти "Реала", а також всі пари плейоф

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Відбулося жеребкування плей-офф раунду Ліги чемпіонів 2025/26, де 16 команд боротимуться за вихід до 1/8 фіналу. Серед учасників – українські футболісти та їхні клуби, які дізналися своїх суперників.

Жеребкування Ліги чемпіонів: Трубін знову проти "Реала", а також всі пари плейоф

Відбулося жеребкування плейоф раунду Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Своїх суперників дізналися 16 команд, які поборяться за путівку до 1/8 турніру, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Ліги чемпіонів. 

Деталі

Команди, які на етапі ліги посіли місця з 1-го по 8-е, відразу здобули путівки у 1/8 фіналу, а решта потрапила у плейоф раунд. Відтак, команди поділили на "сіяних" (9-16 місця на етапі ліги) та "несіяних" (17-24 місця відповідно).

Серед "сіяних" - "Реал Мадрид" Андрія Луніна та ПСЖ Іллі Забарного. "Несіяними" стали "Олімпіакос" Романа Яремчука, "Карабах" Олексія Кащука, а також "Бенфіка" Анатолія Трубіна і Георгія Судакова.

Пари плейоф раунду:

  • «Монако» (Франція) — ПСЖ (Франція);
    • «Бенфіка» (Португалія) — «Реал» (Іспанія);
      • «Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл» (Англія);
        • «Буде-Глімт» (Норвегія) — «Інтер» (Італія);
          • «Галатасарай» (Туреччина) — «Ювентус» (Італія);
            • «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) — «Аталанта» (Італія);
              • «Брюгге» (Бельгія) — «Атлетіко» (Іспанія);
                • «Олімпіакос» (Греція) — «Баєр» (Німеччина).

                  Перші матчі плейоф відбудуться 17–18 лютого, матчі відповіді – 24–25 лютого. Жеребкування ж 1/8 фіналу заплановане на п’ятницю, 27 лютого.

                  Таким чином, українські футболісти Трубін, Лунін, Забарний, Яремчук та Кащук вже готуються до вирішальних матчів, а їхні клуби отримали непрості випробування на шляху до наступного етапу турніру.

