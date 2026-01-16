$43.180.08
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 23700 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 22692 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 22575 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 22466 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 22364 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 30692 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 34663 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 26741 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 36910 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Зеленский озвучил ожидания от энергетического "Рамштайна"

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Президент Зеленский ожидает, что энергетический "Рамштайн" станет площадкой для договоренностей о продолжении передачи Украине систем ПВО и ракет. Он подчеркнул необходимость постоянных поставок для защиты энергетики.

Зеленский озвучил ожидания от энергетического "Рамштайна"

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что энергетический "Рамштайн" станет площадкой для договоренностей с партнерами о продолжении передачи Украине систем ПВО и ракет к ним для защиты энергетики, передает УНН.

Для чего нужен энергетический "Рамштайн"? Мы говорим обо всех системах, которые защищают нашу энергетику в нашем государстве. Вопрос не только в системах "Петриот", которых никогда не будет хватать. У Украины очень много разных систем, завезенных за время войны. На это нужны постоянные пакеты ракет 

- отметил Зеленский. 

Президент добавил, что сегодня утром Украина получила серьезный пакет.

Сейчас это в Украине, могу об этом говорить. Но это дается такими силами, кровью, жизнью людей – выбивать пакеты. Когда ты понимаешь, сколько на складах, у какой страны, сколько всего этого есть, что оно лежит... Но есть внутреннее законодательство, безусловно, которое ограничивает выдавать минимум. Минимум в той или иной стране должен лежать на складе. Но какие правила, если честно? Какие законы, если честно? Если у нас идет война, нам это очень нужно. А в некоторых странах нет войны 

- добавил Зеленский.

Украина созывает Энергетический Рамштайн для получения дополнительной помощи15.01.26, 21:29 • 6204 просмотра

Глава государства подчеркнул, что энергетический "Рамштайн" – это площадка, на которой нужно договариваться о продолжении. Потому что то, что заходит, это не значит, что завтра закончилась зима. И не значит, что завтра враг прекратил бомбить. 

На мой взгляд, здесь нужно Украину уважать. Именно уважать. Потому что мало слов "крепкий народ Украины". Этого недостаточно. Крепкий народ – он так же держится, как каждый воин у нас на фронте держится. И нужно обеспечивать максимально и защищать этот крепкий народ. Поэтому от "Рамштайна" мы ждем быстрых поставок того, что у наших партнеров есть 

- резюмировал Зеленский.

Энергетический "Рамштайн" состоится в ближайшие дни - Шмыгаль16.01.26, 13:12 • 2152 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
