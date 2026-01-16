Зеленский озвучил ожидания от энергетического "Рамштайна"

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что энергетический "Рамштайн" станет площадкой для договоренностей с партнерами о продолжении передачи Украине систем ПВО и ракет к ним для защиты энергетики, передает УНН.

Для чего нужен энергетический "Рамштайн"? Мы говорим обо всех системах, которые защищают нашу энергетику в нашем государстве. Вопрос не только в системах "Петриот", которых никогда не будет хватать. У Украины очень много разных систем, завезенных за время войны. На это нужны постоянные пакеты ракет - отметил Зеленский.

Президент добавил, что сегодня утром Украина получила серьезный пакет.

Сейчас это в Украине, могу об этом говорить. Но это дается такими силами, кровью, жизнью людей – выбивать пакеты. Когда ты понимаешь, сколько на складах, у какой страны, сколько всего этого есть, что оно лежит... Но есть внутреннее законодательство, безусловно, которое ограничивает выдавать минимум. Минимум в той или иной стране должен лежать на складе. Но какие правила, если честно? Какие законы, если честно? Если у нас идет война, нам это очень нужно. А в некоторых странах нет войны - добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что энергетический "Рамштайн" – это площадка, на которой нужно договариваться о продолжении. Потому что то, что заходит, это не значит, что завтра закончилась зима. И не значит, что завтра враг прекратил бомбить.

На мой взгляд, здесь нужно Украину уважать. Именно уважать. Потому что мало слов "крепкий народ Украины". Этого недостаточно. Крепкий народ – он так же держится, как каждый воин у нас на фронте держится. И нужно обеспечивать максимально и защищать этот крепкий народ. Поэтому от "Рамштайна" мы ждем быстрых поставок того, что у наших партнеров есть - резюмировал Зеленский.

