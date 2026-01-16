Зеленський озвучив очікування від енергетичного "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський очікує, що енергетичний "Рамштайн" стане майданчиком для домовленостей із партнерами про продовження передачі Україні систем ППО та ракет до них для захисту енергетики, передає УНН.

Для чого потрібен енергетичний "Рамштайн"? Ми говоримо про всі системи, які захищають нашу енергетику в нашій державі. Питання не тільки в системах "Петріот", яких ніколи не буде вистачати. В України дуже багато різних систем, завезених за час війни. На це потрібні постійні пакети ракет - зазначив Зеленський.

Президент додав, що сьогодні зранку Україна отримала серйозний пакет.

Зараз це в Україні, можу про це говорити. Але це дається такими силами, кров'ю, життям людей – вибивати пакети. Коли ти розумієш, скільки на складах, у якої країни, скільки всього цього є, що воно лежить... Але є внутрішнє законодавство, безумовно, яке обмежує видавати мінімум. Мінімум у тій чи іншій країні повинен лежати на складі. Але які правила, якщо чесно? Які закони, якщо чесно? Якщо у нас іде війна, нам це дуже потрібно. А в деяких країнах немає війни - додав Зеленський.

Україна скликає Енергетичний Рамштайн для отримання додаткової допомоги

Глава держави наголосив, що енергетичний "Рамштайн" – це майданчик, на якому треба домовлятися про продовження. Бо те, що заходить, це не значить, що завтра закінчилася зима. І не значить, що завтра ворог припинив бомбити.

На мій погляд, тут потрібно Україну поважати. Саме поважати. Тому що мало слів "міцний народ України". Цього недостатньо. Міцний народ – він так само тримається, як кожен воїн у нас на фронті тримається. І треба забезпечувати максимально й захищати цей міцний народ. Тому від "Рамштайну" ми чекаємо на швидкі постачання того, що в наших партнерів є - резюмував Зеленський.

Енергетичний "Рамштайн" відбудеться найближчими днями - Шмигаль