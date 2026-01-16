Зеленський озвучив очікування від енергетичного "Рамштайну"

$43.180.08
13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу16 січня, 07:17
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки16 січня, 07:54
НАБУ перетворилось на дешеве PR-агентство - Тимошенко в суді16 січня, 08:07
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду09:54
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Петр Павел
Денис Шмигаль
Юлія Тимошенко
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Дніпропетровська область
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Золото

Зеленський озвучив очікування від енергетичного "Рамштайну"

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент Зеленський очікує, що енергетичний "Рамштайн" стане майданчиком для домовленостей про продовження передачі Україні систем ППО та ракет. Він наголосив на необхідності постійних поставок для захисту енергетики.

Зеленський озвучив очікування від енергетичного "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський очікує, що енергетичний "Рамштайн" стане майданчиком для домовленостей із партнерами про продовження передачі Україні систем ППО та ракет до них  для захисту енергетики, передає УНН.

Для чого потрібен енергетичний "Рамштайн"? Ми говоримо про всі системи, які захищають нашу енергетику в нашій державі. Питання не тільки в системах "Петріот", яких ніколи не буде вистачати. В України дуже багато різних систем, завезених за час війни. На це потрібні постійні пакети ракет 

- зазначив Зеленський. 

Президент додав, що сьогодні зранку Україна отримала серйозний пакет.

Зараз це в Україні, можу про це говорити. Але це дається такими силами, кров'ю, життям людей – вибивати пакети. Коли ти розумієш, скільки на складах, у якої країни, скільки всього цього є, що воно лежить... Але є внутрішнє законодавство, безумовно, яке обмежує видавати мінімум. Мінімум у тій чи іншій країні повинен лежати на складі. Але які правила, якщо чесно? Які закони, якщо чесно? Якщо у нас іде війна, нам це дуже потрібно. А в деяких країнах немає війни 

- додав Зеленський.

Україна скликає Енергетичний Рамштайн для отримання додаткової допомоги15.01.26, 21:29 • 6198 переглядiв

Глава держави наголосив, що енергетичний "Рамштайн" – це майданчик, на якому треба домовлятися про продовження. Бо те, що заходить, це не значить, що завтра закінчилася зима. І не значить, що завтра ворог припинив бомбити. 

На мій погляд, тут потрібно Україну поважати. Саме поважати. Тому що мало слів "міцний народ України". Цього недостатньо. Міцний народ – він так само тримається, як кожен воїн у нас на фронті тримається. І треба забезпечувати максимально й захищати цей міцний народ. Тому від "Рамштайну" ми чекаємо на швидкі постачання того, що в наших партнерів є 

- резюмував Зеленський.

Енергетичний "Рамштайн" відбудеться найближчими днями - Шмигаль16.01.26, 13:12 • 2146 переглядiв

Антоніна Туманова

