Президенты Украины и Польши согласовали позиции "накануне крупных дипломатических событий"

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с новоизбранным президентом Польши Каролем Навроцким, во время которой стороны согласовали общие дипломатические позиции "накануне больших дипломатических событий". Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Детали

Президент Украины поблагодарил польского коллегу за проведение встречи, назвав ее "ценной возможностью синхронизировать позиции накануне больших дипломатических событий".

Наша сила – в нашем единстве. И очень радует, что наша позиция едина: для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию. Санкции действенны и должны оставаться на столе. Отказ Москвы участвовать в формате лидеров должен получить ощутимые ответные решения - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский подчеркнул, что постоянная координация между Киевом и Варшавой крайне важна для того, чтобы "единая европейская позиция была четко услышана в Вашингтоне".

Отдельно президент Украины поблагодарил президента Польши, а также премьера Дании Метте Фредериксен, президента Литвы Гитанаса Науседу, президента Эстонии Алара Кариса и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса за слова поддержки и соболезнования в связи с российским ударом по Украине ночью 28 августа.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Польши Каролем Навроцким. А также рядом других европейских лидеров, которые поддержали Украину после масштабного удара РФ, в результате которого есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы многочисленные разрушения. В частности, повреждены 225 жилых домов, выбито более 5400 окон, в отселении нуждаются 23 семьи.

В ночь на 28 августа Россия применила дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и ложные цели. Местные власти сообщили о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.