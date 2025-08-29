Президенты Украины и Польши согласовали позиции "накануне крупных дипломатических событий"

$41.320.08
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 21077 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 37448 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 107306 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 58562 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 71260 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 109001 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 122435 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 104751 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 117185 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84450 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Удар рф по Киеву 28 августа: полиция показала первые кадры после атакиVideo28 августа, 16:19 • 10317 просмотра
В России уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции ТверьPhoto28 августа, 16:25 • 3614 просмотра
Мерц считает, что встречи Зеленского и путина не состоится28 августа, 18:03 • 4202 просмотра
Удар РФ по Киеву 28 августа: подтверждена гибель 21 человека28 августа, 18:04 • 5198 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: МИД Израиля отреагировал на теракт28 августа, 18:17 • 9188 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 21079 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 55975 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 107311 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 194744 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 197295 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Гутерриш
Олег Синегубов
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьков
Сумы
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 125683 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 156015 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 157968 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 148365 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 178946 просмотра
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300

Президенты Украины и Польши согласовали позиции "накануне крупных дипломатических событий"

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с новоизбранным президентом Польши Каролем Навроцким. Стороны согласовали общие дипломатические позиции накануне крупных дипломатических событий.

Президенты Украины и Польши согласовали позиции "накануне крупных дипломатических событий"

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с новоизбранным президентом Польши Каролем Навроцким, во время которой стороны согласовали общие дипломатические позиции "накануне больших дипломатических событий". Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Детали

Президент Украины поблагодарил польского коллегу за проведение встречи, назвав ее "ценной возможностью синхронизировать позиции накануне больших дипломатических событий".

Наша сила – в нашем единстве. И очень радует, что наша позиция едина: для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию. Санкции действенны и должны оставаться на столе. Отказ Москвы участвовать в формате лидеров должен получить ощутимые ответные решения

- говорится в сообщении.

Владимир Зеленский подчеркнул, что постоянная координация между Киевом и Варшавой крайне важна для того, чтобы "единая европейская позиция была четко услышана в Вашингтоне".

Отдельно президент Украины поблагодарил президента Польши, а также премьера Дании Метте Фредериксен, президента Литвы Гитанаса Науседу, президента Эстонии Алара Кариса и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса за слова поддержки и соболезнования в связи с российским ударом по Украине ночью 28 августа.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Польши Каролем Навроцким. А также рядом других европейских лидеров, которые поддержали Украину после масштабного удара РФ, в результате которого есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы многочисленные разрушения. В частности, повреждены 225 жилых домов, выбито более 5400 окон, в отселении нуждаются 23 семьи.

В ночь на 28 августа Россия применила дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и ложные цели. Местные власти сообщили о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Вита Зеленецкая

Политика
Кароль Навроцкий
Эдгарс Ринкевичс
Гитанас Науседа
Метте Фредериксен
Латвия
Вашингтон
Х-47М2 "Кинжал"
Варшава
Дания
Литва
Владимир Зеленский
Эстония
Украина
Киев
Польша