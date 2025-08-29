Президенти України і Польщі узгодили позиції "напередодні великих дипломатичних подій"
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким під час якої сторони узгодили спільні дипломатичні позицій "напередодні великих дипломатичних подій". Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.
Деталі
Президент України подякував польському колезі за проведення зустрічі, назвавши її "цінною можливістю синхронізувати позиції напередодні великих дипломатичних подій".
Наша сила – у нашій єдності. І дуже тішить, що наша позиція єдина: для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію. Санкції є дієвими та мають залишатися на столі. Відмова Москви брати участь у форматі лідерів повинна отримати відчутні рішення у відповідь
Володимир Зеленський наголосив, що постійна координація між Києвом та Варшавою є вкрай важливою для того, аби "єдина європейська позиція була чітко почута у Вашингтоні".
Окремо президент України подякував президенту Польщі, а також прем’єрці Данії Метте Фредеріксен, президентові Литви Гітанасу Науседі, президентові Естонії Алару Карісу та президентові Латвії Едгарсу Рінкевичсу за слова підтримки та співчуття у зв’язку з російським ударом по Україні вночі 28 серпня.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким. А також низкою інших європейських лідерів, які підтримали Україну після масштабного удару рф, внаслідок якого є загиблі, постраждалі, зафіксовано численні руйнування. Зокрема, пошкоджені 225 житлових будинків, вибиті понад 5400 вікон, відселення потребують 23 родини.
У ніч проти 28 серпня росія застосувала дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали" й хибні цілі. Місцева влада повідомила про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.