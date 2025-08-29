Президенти України і Польщі узгодили позиції "напередодні великих дипломатичних подій"

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 20865 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 37072 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 106980 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 58334 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 71074 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 108942 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 122383 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104735 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117168 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84440 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
78%
752мм
Популярнi новини
Удар рф по Києву 28 серпня: поліція показала перші кадри після атакиVideo28 серпня, 16:19 • 10231 перегляди
В росії знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь Photo28 серпня, 16:25 • 3538 перегляди
Мерц вважає, що зустрічі Зеленського і путіна не відбудеться28 серпня, 18:03 • 4044 перегляди
Удар рф по Києву 28 серпня: підтверджена загибель 21 людини28 серпня, 18:04 • 5034 перегляди
Ракетний удар рф по Києву: МЗС Ізраїлю відреагувало на теракт28 серпня, 18:17 • 9010 перегляди
Публікації
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 20867 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 55876 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 106987 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 194658 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 197204 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Гутерреш
Кароль Навроцький
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Харків
Польща
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 125632 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 155959 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 157908 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 148312 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 178897 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300

Президенти України і Польщі узгодили позиції "напередодні великих дипломатичних подій"

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким. Сторони узгодили спільні дипломатичні позиції напередодні великих дипломатичних подій.

Президенти України і Польщі узгодили позиції "напередодні великих дипломатичних подій"

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким під час якої сторони узгодили спільні дипломатичні позицій "напередодні великих дипломатичних подій". Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Деталі

Президент України подякував польському колезі за проведення зустрічі, назвавши її "цінною можливістю синхронізувати позиції напередодні великих дипломатичних подій". 

Наша сила – у нашій єдності. І дуже тішить, що наша позиція єдина: для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію. Санкції є дієвими та мають залишатися на столі. Відмова Москви брати участь у форматі лідерів повинна отримати відчутні рішення у відповідь

- йдеться у дописі.

Володимир Зеленський наголосив, що постійна координація між Києвом та Варшавою є вкрай важливою для того, аби "єдина європейська позиція була чітко почута у Вашингтоні".

Окремо президент України подякував президенту Польщі, а також прем’єрці Данії Метте Фредеріксен, президентові Литви Гітанасу Науседі, президентові Естонії Алару Карісу та президентові Латвії Едгарсу Рінкевичсу за слова підтримки та співчуття у зв’язку з російським ударом по Україні вночі 28 серпня.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким. А також низкою інших європейських лідерів, які підтримали Україну після масштабного удару рф, внаслідок якого є загиблі, постраждалі, зафіксовано численні руйнування. Зокрема, пошкоджені 225 житлових будинків, вибиті понад 5400 вікон, відселення потребують 23 родини.   

У ніч проти 28 серпня росія застосувала дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали" й хибні цілі. Місцева влада повідомила про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.  

Віта Зеленецька

Політика
Кароль Навроцький
Едгарс Рінкевичс
Гітанас Науседа
Метте Фредеріксен
Латвія
Вашингтон
Х-47М2 «Кинджал»
Варшава
Данія
Литва
Володимир Зеленський
Естонія
Україна
Київ
Польща