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За неделю рф атаковала Украину почти 1700 дронами, более 1630 авиабомбами и 95 ракетами - Зеленский

Киев • УНН

 • 272 просмотра

По словам Президента Зеленского, в течение прошлой недели рф применила против Украины почти 1700 ударных дронов, более 1630 авиабомб и 95 ракет, среди которых преобладали баллистические.

За неделю рф атаковала Украину почти 1700 дронами, более 1630 авиабомбами и 95 ракетами - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение этой недели Россия выпустила по Украине почти 1700 беспилотников, более 1630 авиационных бомб и 95 ракет различных типов, больше половины из которых были баллистическими. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Всего за эту неделю россияне применили против Украины почти 1700 дронов, более 1630 авиабомб и 95 ракет различных типов, среди них больше половины — баллистика. Ежедневно работаем с партнерами, чтобы нашим воинам было чем противодействовать этим ударам

- говорится в сообщении.

По его словам, только этой ночью российское войско выпустило по Украине восемь ракет и 136 дронов различных типов. Значительную часть воздушных целей украинская ПВО сбила, однако зафиксированы и попадания.

В частности, атаки РФ были направлены на Херсонскую, Донецкую, Днепропетровскую, Харьковскую, Сумскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Черниговскую области, а также Киев. По столице россияне нанесли удар баллистикой, в результате чего трое человек пострадали.

Все необходимые службы задействованы на месте попадания ударного дрона по жилым домам в Харькове. К сожалению, погиб один человек, еще девять пострадало, и среди них двое детей. Мои соболезнования родным и близким. Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию пожара обычного строительного гипермаркета в Кривом Роге

- написал Зеленский.

Он подчеркнул необходимость "сбить ставку России на баллистический террор", заметив, что "очень важно, чтобы пакеты антибаллистики поступали вовремя".

Каждая ракета-перехватчик сейчас буквально помогает сохранять жизни людей, если она находится здесь, в украинских системах, а не на складах партнеров. Благодарю всех, кто помогает именно так

- добавил Президент.

Силы ПВО уничтожили 5 баллистических ракет и 104 дрона во время ночной атаки рф26.07.26, 09:16 • 3016 просмотров

Алла Киосак

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