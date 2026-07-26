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Силы ПВО уничтожили 5 баллистических ракет и 104 дрона во время ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 1576 просмотра

В ночь на 26 июля российские войска атаковали Украину 7 баллистическими ракетами и 136 дронами. Силы обороны сбили 5 ракет, одну ракету Х-59/69 и 104 беспилотника.

Силы ПВО уничтожили 5 баллистических ракет и 104 дрона во время ночной атаки рф

В ночь на 26 июля российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, управляемой авиационной ракетой и 136 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 5 из 7 баллистических ракет, ракету Х-59/69 и 104 вражеских БпЛА. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

В ночь на 26 июля (с 18:00 25 июля) противник атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря, 7 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, районы пуска – Брянская, Курская, Воронежская обл., рф., и 136 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ТОТ - Донецк, Гвардейское, ТОТ АР Крым

- говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 104 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 27 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях. 

Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности

- сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Ольга Розгон

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