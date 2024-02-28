Евросоюз готовится к полному отказу от поставок российского газа через Украину

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе заявил, что после того, как 31 и 2 декабря истечет срок соглашений транзита российского газа через Украину, в ЕС будут готовы, что импорт российского газа достигнет отметки ноль. Об этом передает УНН, со ссылкой на EC Midday press briefing 28 февраля.

я не намерен делать прогнозы относительно возможных последствий, но вы видели, мы очень резко сократили наш импорт российского газа, а также нефти и угля в течение последних двух лет, и мы готовимся, и, при необходимости, в какой-то момент он опустится до нуля. - сказал представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

Впрочем, по словам чиновника, сейчас российский газ через Украину "продолжают получать Австрия, Словакия, небольшие объемы получает Италия", а суммарный объем поставок через Украину "составляет около 15 млрд кубометров в год".

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Напомним

В 2023 году потребление природного газа в Чешской Республике сократилось до самых низких показателей за последние 30 лет. В то же время страна продолжает закупать российский газ.

Исследование ВВС утверждает, что миллионы баррелей топлива, изготовленного из российской нефти, все еще импортируются в Великобританию несмотря на введенные санкции. В частности, по меньшей мере три завода в Индии занимаются поставкамии нефтепродуктов в Британию изготовленных из российской нефти.