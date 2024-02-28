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Евросоюз готовится к полному отказу от поставок российского газа через Украину

Евросоюз готовится к полному отказу от поставок российского газа через Украину

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 14:23  •  11519 просмотра

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ЕС готовится полностью прекратить поставки российского газа через Украину до конца года, поскольку он уже резко сократил импорт российского газа, нефти и угля за последние два года.

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе заявил, что после того, как 31 и 2 декабря истечет срок соглашений транзита российского газа через Украину, в ЕС будут готовы, что импорт российского газа достигнет отметки ноль. Об этом передает УНН, со ссылкой на EC Midday press briefing 28 февраля.

я не намерен делать прогнозы относительно возможных последствий, но вы видели, мы очень резко сократили наш импорт российского газа, а также нефти и угля в течение последних двух лет, и мы готовимся, и, при необходимости, в какой-то момент он опустится до нуля.

 - сказал представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

Впрочем, по словам чиновника, сейчас российский газ через Украину "продолжают получать Австрия, Словакия, небольшие объемы получает Италия", а суммарный объем поставок через Украину "составляет около 15 млрд кубометров в год".

Туск: ведутся переговоры о временном закрытии границы с Украиной для торговли товарами28 февраля 2024, 14:19 • 12914 просмотров

 Напомним

В 2023 году потребление природного газа в Чешской Республике сократилось до самых низких показателей за последние 30 лет. В то же время страна продолжает закупать российский газ. 

Исследование ВВС утверждает, что миллионы баррелей топлива, изготовленного из российской нефти, все еще импортируются в Великобританию несмотря на введенные санкции. В частности, по меньшей мере три завода в Индии занимаются поставкамии нефтепродуктов в Британию изготовленных из российской нефти.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Євросоюз готується до повної відмови від поставок російського газу через Україну
The EU is preparing to completely cut off Russian gas supplies through Ukraine
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