Євросоюз готується до повної відмови від поставок російського газу через Україну
Київ • УНН
ЄС готується повністю припинити постачання російського газу через Україну до кінця року, оскільки він вже різко скоротив імпорт російського газу, нафти та вугілля за останні два роки.
Представник Єврокомісії Тім Макфі на брифінгу в Брюсселі заявив, що після того, як 31 і 2 грудня сплине термін угод транзиту російського газу через Україну, в ЄС будуть готові, що імпорт російського газу досягне позначки нуль. Про це передає УНН, із посиланням на EC Midday press briefing 28 лютого.
Я не маю наміру робити прогнози щодо можливих наслідків, але ви бачили, ми дуже різко скоротили наш імпорт російського газу, а також нафти і вугілля протягом останніх двох років, і ми готуємося, і, за необхідності, в якийсь момент він опуститься до нуля.
Втім за словами посадовця, зараз російський газ через Україну "продовжують отримувати Австрія, Словаччина, невеликі обсяги отримує Італія", а сумарний обсяг поставок через Україну "становить близько 15 млрд кубометрів на рік".
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У 2023 році споживання природного газу в Чеській Республіці скоротилося до найнижчих показників за останні 30 років. Водночас країна продовжує закуповувати російський газ.
Дослідження ВВС стверджує, що мільйони барелів палива, виготовленого з російської нафти, все ще імпортуються до Великобританії попри запроваджені санкції. Зокрема, щонайменше три заводи в Індії опікуються поставками нафтопродуктів до Британії виготовлених з російської нафти.