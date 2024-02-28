Євросоюз готується до повної відмови від поставок російського газу через Україну

Представник Єврокомісії Тім Макфі на брифінгу в Брюсселі заявив, що після того, як 31 і 2 грудня сплине термін угод транзиту російського газу через Україну, в ЄС будуть готові, що імпорт російського газу досягне позначки нуль. Про це передає УНН, із посиланням на EC Midday press briefing 28 лютого.

Я не маю наміру робити прогнози щодо можливих наслідків, але ви бачили, ми дуже різко скоротили наш імпорт російського газу, а також нафти і вугілля протягом останніх двох років, і ми готуємося, і, за необхідності, в якийсь момент він опуститься до нуля.