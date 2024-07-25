Некоторые страны, как Франция и Греция, все еще решаются, отправить ли им обратно своих нынешних комиссаров. Зато есть новые имена в ЕС, им предстоит пройти проверку. Пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает от национальных правительств ЕС прислать имена тех, кого они хотят видеть в следующей команде комиссаров.

Каждая страна получает одного комиссара. Фон дер Ляйен просит каждую страну выдвинуть по одному мужчине и одной женщине, за исключением тех случаев, когда действующий член комиссии остается на своем посту.

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Документы девяти стран-членов уже лежат на столе. Это определившиеся Германия и Эстония, а также еще 7 стран, кандидатуры которых должны будут пройти от проверку в исполнительной власти ЕС и со стороны 720 депутатов Европарламента. В дальнейшем, - официальная инаугурация.

Какие новые имена и кто возвращает предыдущего чиновника?

Испания надеется получить большой пакет полномочий в области энергетики и климата для министра экологического перехода Терезы Риберы.

Швеция направляет своего министра ЕС Джессику Розвалл.



Финляндия направляет депутата Европарламента Хенну Вирккунен.



Словения выдвигает бывшего председателя Счетной палаты Томажа Веселя.



Ирландия выдвигает министра финансов Майкла МакГрата.



Чехия выдвигает кандидатуру министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы.



Также, представители ряда стран избирают чиновников уже знакомых с данной должностью.

Словакия повторно выдвинула кандидатуру уходящего исполнительного вице-президента Комиссии ЕС, ответственного за межинституциональные отношения и «Зеленый курс», Мароша Шефчовича, который, таким образом, может получить свой четвертый мандат подряд.

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Латвия в третий раз подряд приняла решение избрать уходящего исполнительного вице-президента Комиссии ЕС, отвечающего за экономику, Валдиса Домбровскиса.

Хорватия - хотя правительство еще не назвало имя Дубравке Шуице официально, однако скорее всего чиновник будет вновь избран комиссаром ЕС.



Голландский комиссар Вопке Хукстра вошел в состав Европейской комиссии в октябре в качестве замены климатическому царю Франсу Тиммермансу и вернется еще на пять лет, хотя его партия не входит в правительство Нидерландов.



Пока неясно, решат ли лидеры Франции и Греции отправить обратно своих нынешних комиссаров Тьерри Бретона и Маргаритис Схинас.



Дополнение

Франция планирует создать экономический супер-портфель, который поможет управлять промышленной программой блока перед лицом конкуренции со стороны США и Китая. Но Италия также ищет эту роль.

Один из важнейших вопросов заключается в том, решит ли фон дер Ляйен угодить крайне правому лидеру Джорджии Мелони? Или оставит ей более символическое средиземноморское портфолио, пишет Politico.

Контекст Украины

Приоритетной задачей Комиссии ЄС может стать вопрос расширения. Переговоры о расширении ЕС за счет включения Украины будут одной из наиболее политически чувствительных задач Комиссии, говорится в материале газеты.

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