Большинство стран ЕС уже выдвинули кандидатов в новую Еврокомиссию. Среди них как новые имена, так и действующие комиссары. Ключевыми вопросами станут расширение ЕС и переговоры с Украиной.
Некоторые страны, как Франция и Греция, все еще решаются, отправить ли им обратно своих нынешних комиссаров. Зато есть новые имена в ЕС, им предстоит пройти проверку. Пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает от национальных правительств ЕС прислать имена тех, кого они хотят видеть в следующей команде комиссаров.
Каждая страна получает одного комиссара. Фон дер Ляйен просит каждую страну выдвинуть по одному мужчине и одной женщине, за исключением тех случаев, когда действующий член комиссии остается на своем посту.
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Документы девяти стран-членов уже лежат на столе. Это определившиеся Германия и Эстония, а также еще 7 стран, кандидатуры которых должны будут пройти от проверку в исполнительной власти ЕС и со стороны 720 депутатов Европарламента. В дальнейшем, - официальная инаугурация.
Какие новые имена и кто возвращает предыдущего чиновника?
Также, представители ряда стран избирают чиновников уже знакомых с данной должностью.
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Дополнение
Франция планирует создать экономический супер-портфель, который поможет управлять промышленной программой блока перед лицом конкуренции со стороны США и Китая. Но Италия также ищет эту роль.
Один из важнейших вопросов заключается в том, решит ли фон дер Ляйен угодить крайне правому лидеру Джорджии Мелони? Или оставит ей более символическое средиземноморское портфолио, пишет Politico.
Контекст Украины
Приоритетной задачей Комиссии ЄС может стать вопрос расширения. Переговоры о расширении ЕС за счет включения Украины будут одной из наиболее политически чувствительных задач Комиссии, говорится в материале газеты.
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