Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили сферы тесного сотрудничества между Великобританией и ЕС, включая поддержку Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт британского правительства.

"Премьер-министр сегодня (5 июля – ред.) ​​побеседовал с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Лидеры обсудили сферы тесного сотрудничества между Великобританией и ЕС, включая поддержку Украины, изменение климата и региональную безопасность", - говориться в сообщении.

Премьер-министр и фон дер Ляйен подчеркнули важность уникальных отношений между Великобританией и ЕС в решении этих проблем.

"Они договорились поддерживать тесный контакт и надеются на скорую личную встречу", - отмечеться в сообщении.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в котором заверил американского лидера, что поддержка Украины со стороны Великобритании непоколебима.

Лидер британской Лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции с королем Чарльзом III в Букингенском дворце в пятницу, 5 июля.

После этого в Великобритании объявили состав нового правительства. Джон Хили был назначен министром обороны Британии. Министром иностранных дел стал Дэвид Ламми.