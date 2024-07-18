Европарламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен на второй срок как президента Еврокомиссии, сообщили в евроинституте в четверг, пишет УНН.

Европейский парламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на посту президента Европейской комиссии. У нее будет еще пять лет, чтобы руководить законодательством, управляя главным исполнительным органом ЕС - указали в Европарламенте.

Во время выступления в Европарламенте перед утверждением на должность фон дер Ляйен говорила о безопасности в Европе, об Украине и раскритиковала визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в москву, назвав "миссией умиротворения".

"Мы должны больше инвестировать в нашу безопасность и оборону. россия продолжает наступление на востоке Украины. Они делают ставку на войну на истощение, на то, что следующая зима станет еще более суровой, чем предыдущая. россия делает ставку на то, что Европа и Запад станут мягкими. А кое-кто в Европе подыгрывает. Две недели назад премьер-министр ЕС отправился в москву. Эта так называемая "мирная" миссия была не чем иным, как миссией умиротворения. Всего через два дня самолеты путина нацелили свои ракеты на детскую больницу и родильное отделение в Киеве. Мы все видели изображения детей, залитых кровью, и матерей, которые пытаются вывести маленьких больных раком в безопасное место. Этот удар не был ошибкой. Это было сообщение. Страшное послание кремля всем нам. Итак, уважаемые члены (Европарламента - ред.), наш ответ должен быть таким же понятным. Никто не хочет мира больше народа Украины. Справедливый и длительный мир для свободной и независимой страны. И Европа будет стоять рядом с Украиной столько, сколько нужно", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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