Президентом Европейского парламента переизбрали Роберту Мецолу. Она будет занимать эту должность еще два с половиной года, сообщили в Европарламенте во вторник, пишет УНН.

Детали

"Во вторник евродепутаты переизбрали Роберту Мецолу (ЕНП, Мальта) президентом Европейского парламента до 2027 года, она получила 562 голоса в первом туре", - отмечается в сообщении.

Роберта Мецола, как указано, выиграла выборы в первом туре, где она получила абсолютное большинство в 562 голоса из 699, поданных путем тайного голосования, среди двух кандидатов. Она будет продолжать руководить Европарламентом в течение первых двух с половиной лет.

С переизбранием Мецолу поздравили Президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и Премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети X.

"Поздравляю Роберту Мецолу с переизбранием на должность президента Европейского парламента. Высоко ценю личное участие президента Мецолы в поддержке Украины, а также ее непоколебимую преданность защите людей и отстаиванию нашего европейского образа жизни. С нетерпением жду продолжения нашего тесного сотрудничества для скорейшего восстановления справедливого мира", - написал Зеленский.

Дополнение

Также Европарламент должен избрать 14 вице-президентов и в четверг проголосовать относительно второго срока Урсулы фон дер Ляйен на посту президента Еврокомиссии.