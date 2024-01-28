Россия все больше уверена, что углубление экономических и дипломатических связей с Китаем и Глобальным Югом позволит ей бросить вызов международной финансовой системе, где доминируют Соединенные Штаты, и подорвать Запад. Об этом пишет Washington Post, передает УНН.

Детали

Россию ободрил ее успех в сдерживании поддерживаемого Западом украинского контрнаступления, после чего в Вашингтоне и Брюсселе возникли политические тупики относительно продолжения финансирования Киева. По мнению Москвы, поддержка США вторжения Израиля в Газу нанесла ущерб позициям Вашингтона во многих частях мира. Совпадение событий вызвало всплеск оптимизма относительно глобальной позиции России.

Официальные лица в Москве указывают на рост торговли с Китаем , военное сотрудничество с Ираном , дипломатические контакты в арабском мире и расширение группы БРИКС , состоящей из основных развивающихся экономик - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки - до Ирана, Саудовской Аравии , Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Эфиопия.

Расширение БРИКС продемонстрировало "рост авторитета и роли группы в мировых делах", и ее работа будет сосредоточена на "суверенном равенстве", заявил президент России Владимир Путин в заявлении 1 января, когда Россия взяла на себя председательство в группе. Кремль начал называть себя частью "глобального большинства".

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Внутренние документы Совета безопасности России, полученные европейской разведывательной службой и просмотренные The Washington Post, показывают, что Кремль созвал заседание в 2022 и 2023 годах относительно способов подорвать роль доллара как мировой резервной валюты. Конечной целью, как указано в одном из документов, был демонтаж глобальной финансовой системы после Второй мировой войны и власти, которую она предоставляет Вашингтону.

Одной из важнейших задач является создание нового мирового порядка. Западные страны во главе с Соединенными Штатами пытались навязать собственную структуру, основанную на своем доминировании говорится в одном из документов от 3 апреля 2023 года.

Другой документ, написанный близким соратником председателя Совета Безопасности Николая Патрушева и распространенный в Кремле этим летом, выступает за расширение сотрудничества между Китаем и Россией в сфере искусственного интеллекта, киберсистем и "интернета вещей". В рамках этого документ предусматривал создание Пекином и Москвой новой финансовой системы и евразийской цифровой валюты на основе альтернативных платежных систем, таких как блокчейн, чтобы обойти доминирование Запада в глобальных финансовых транзакциях.

Дополнение

Генерал Ричард Берронс, бывший командующий Объединенными силами Великобритании, заявил, что риски стратегического провала для Запада растут из-за отсутствия политической воли поставлять Украине достаточное количество оружия и вернуть военно-промышленное производство.