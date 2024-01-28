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WP: Росія шукає нових союзників, щоб підірвати Захід

WP: Росія шукає нових союзників, щоб підірвати Захід

Київ • УНН

 • 86509 перегляди

Росія вважає, що зростаючі зв'язки з Китаєм та країнами, що розвиваються, дозволяють їй кинути виклик фінансовій системі, в якій домінують США, і Заходу. Російські документи свідчать про плани підірвати долар і створити новий фінансовий порядок, в якому не будуть домінувати США.

Росія дедалі більше впевнена, що поглиблення економічних і дипломатичних зв’язків з Китаєм і Глобальним Півднем дозволить їй кинути виклик міжнародній фінансовій системі, де домінують Сполучені Штати, і підірвати Захід. Про це пише Washington Post, передає УНН.

Деталі

Росію підбадьорив її успіх у стримуванні підтримуваного Заходом українського контрнаступу, після чого у Вашингтоні та Брюсселі виникли політичні безвихідь щодо продовження фінансування Києва. На думку Москви, підтримка США вторгнення Ізраїлю в Газу завдала шкоди позиціям Вашингтона в багатьох частинах світу. Збіг подій викликав сплеск оптимізму щодо глобальної позиції Росії.

Офіційні особи в Москві вказують на зростання торгівлі з Китаєм , військову співпрацю з Іраном , дипломатичні контакти в арабському світі та розширення групи БРІКС , що складається з основних економік, що розвиваються, — Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки — до Ірану, Саудівської Аравії. , Об’єднані Арабські Емірати, Єгипет та Ефіопія.

Розширення БРІКС продемонструвало "зростання авторитету та ролі групи у світових справах", і її робота буде зосереджена на "суверенній рівності", заявив президент Росії Володимир Путін у заяві 1 січня, коли Росія взяла на себе головування в групі. Кремль почав називати себе частиною "глобальної більшості".

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Внутрішні документи Ради безпеки Росії, отримані європейською розвідувальною службою та переглянуті The Washington Post, показують, що Кремль скликав засідання у 2022 та 2023 роках щодо способів підірвати роль долара як світової резервної валюти. Кінцевою метою, як зазначено в одному з документів, був демонтаж глобальної фінансової системи після Другої світової війни та влади, яку вона надає Вашингтону.

Одним із найважливіших завдань є створення нового світового порядку. Західні країни на чолі зі Сполученими Штатами намагалися нав’язати власну структуру, засновану на своєму домінуванні

йдеться в одному з документів від 3 квітня 2023 року.

Інший документ, написаний близьким соратником голови Ради Безпеки Миколи Патрушева та поширений у Кремлі цього літа, виступає за розширення співпраці між Китаєм і Росією у сфері штучного інтелекту, кіберсистем та "інтернету речей". У рамках цього документ передбачав створення Пекіном і Москвою нової фінансової системи та євразійської цифрової валюти на основі альтернативних платіжних систем, таких як блокчейн, щоб обійти домінування Заходу в глобальних фінансових транзакціях.

Доповнення

Генерал Річард Берронс, колишній командувач Об'єднаних сил Великобританії, заявив, що ризики стратегічного провалу для Заходу зростають через відсутність політичної волі постачати Україні достатню кількість зброї та повернути військово-промислове виробництво.

З точки зору прихованої військової та економічної могутності, абсолютно смішно, що Захід став заручником чогось такого відносно мізерного, як Росія. Путін вірить, що якщо він досить довго буде впертим, ми, слабкий Захід, підемо — і він може мати рацію. … Це буде не просто соромно. Це буде акт стратегічного самоушкодження.

Генерал Річард Берронс
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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