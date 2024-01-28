Росія змінила тактику обстрілів – експерт з авіації
Київ • УНН
Росія змінила тактику обстрілів на більш комбіновану, дедалі частіше використовуючи балістику. Росія і надалі намагатиметься прорвати систему протиповітряної оборони, але Україна посилить протиповітряну оборону літаками на кшталт F-16, які можуть збивати ракети раніше і зменшити кількість уламків, що падають на міста.
Росія змінила тактику обстрілів, вони стали більш комбінованими, ворог дедалі частіше використовує балістику. Про це розповів експерт з авіації Анатолій Храпчинський в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
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За його словами, з появою F-16 рф так само буде продовжувати намагатися "пробити" ППО.
Але вже крім засобів ППО наземного базування, РЕБ, буде посилення літаками, які зможуть набагато раніше збивати ракети в повітрі, забезпечивши менше падіння уламків в великих містах
Через російський обстріл поранений чоловік Тягинка в селі на Херсонщині27.01.24, 18:51 • 30322 перегляди