Россия изменила тактику обстрелов - эксперт по авиации

Россия изменила тактику обстрелов, они стали более комбинированными, враг все чаще использует баллистику. Об этом рассказал эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

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По его словам, с появлением F-16 рф так же будет продолжать пытаться "пробить" ПВО.

Но уже кроме средств ПВО наземного базирования, РЭБ, будет усиление самолетами, которые смогут гораздо раньше сбивать ракеты в воздухе, обеспечив меньшее падение обломков в крупных городах добавил Храпчинский.

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