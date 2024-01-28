Россия изменила тактику обстрелов - эксперт по авиации
Россия изменила тактику обстрелов на более комбинированную, все чаще используя баллистику. Россия и в дальнейшем будет пытаться прорвать систему противовоздушной обороны, но Украина усилит противовоздушную оборону самолетами вроде F-16, которые могут сбивать ракеты раньше и уменьшить количество обломков, падающих на города.
В РФ инженер оборонного завода застрелился - российская ракета убила его бабушку в Харькове
Инженер российского оборонного завода покончил с собой после того, как ракета, которую он помогал изготавливать, убила его бабушку в Украине. В предсмертной записке он сказал, что не может жить с чувством вины и отказывается продолжать участвовать в войне.
Канада возобновляет экспорт оружия в Турцию после того, как Анкара поддержала вступление Швеции в НАТО
Канада и Турция достигли договоренности о возобновлении канадского экспорта компонентов для беспилотников в Турцию в обмен на большую прозрачность их использования. Это произошло после того, как Анкара завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО.
Ядерное оружие в Беларуси компенсирует неспособность России разместить его в Крыму, - эксперт
Россия может попытаться продолжить использовать угрозу ядерного оружия в Беларуси, чтобы компенсировать невозможность разместить его в Крыму после аннексии. Такое мнение высказал эксперт по вопросам безопасности Тарас Жовтенко, отметив, что Беларусь дает России платформу для угроз Европе, которой она лишена в Крыму.
Германия прекращает поддерживать ООН на Ближнем Востоке
Германия прекратила поддержку Агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) из-за подозрений, что некоторые из его сотрудников участвовали в атаке ХАМАС в Израиле 7 октября. Несколько других стран, включая США и Великобританию, также приостановили финансирование БАПОР после обвинений со стороны Израиля.
В Ковеле на Волыни вспыхнул пожар в 5-этажке, людей эвакуировали
В субботу вечером вспыхнул пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в Ковеле, Украина. Спасатели эвакуировали 15 жильцов, в том числе беременную женщину и 5 детей. Мужчина и женщина отравились дымом. Пожар был ликвидирован менее чем за 20 минут.
Украинские полярники обнаружили в Антарктиде редкое явление снежных "пончиков"
Украинские полярники обнаружили в Антарктиде редкие снежные "пончики". Снежные образования в форме спирали требуют специфических погодных условий для формирования и являются пустыми внутри.
Антон Дукач установил национальный рекорд Украины на чемпионате мира по санному спорту
Украинский саночник Антон Дукач установил национальный рекорд, финишировав 12-м в мужском одиночном разряде на чемпионате мира по санному спорту в немецком Альтенберге. Его время - 1:49.419 минут - является лучшим результатом для Украины в этом виде спорта.
Подоляк рассказал, как россияне манипулируют падением самолета Ил-76
Михаил Подоляк заявил, что Россия распространила фейковую новость о том, что Украина сбила самолет Ил-76, чтобы замедлить передачу Украине противоракетной обороны и отвлечь внимание от нарушений Россией конвенций о ведении войны. Обстоятельства и содержимое самолета остаются непроверенными.
Две баллистические ракеты направил враг по промышленному объекту на Полтавщине - там тушат пожар
Две российские баллистические ракеты попали в промышленный объект вблизи Кременчуга, Украина, вызвав пожар. Чрезвычайные службы работают над тушением пожара. Пока не сообщается о пострадавших.