Из-за российского обстрела ранен мужчина Тягинка в селе на Херсонщине
российская армия обстреляла село Тягинка Херсонской области, в результате чего пострадал 66-летний местный житель. Мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.
Финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе приостановили еще три страны
Великобритания, Италия и Финляндия приостановили финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе после обвинений в причастности некоторых сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Ранее США, Австралия и Канада также заморозили финансирование Агентства.
Умерла девочка, которая была в коме после российского обстрела Харьковщины 17 января
13-летняя девочка, пострадавшая в результате российского обстрела Харьковской области, умерла от полученных ранений в больнице. Она была тяжело ранена, когда оккупанты сбросили КАБ на сельсовет в селе Малый Бурлук.
В прошлом году украинцы усыновили более 900 детей, и это больше, чем в первый год войны
В 2023 году 925 украинских детей были усыновлены, что превысило показатель 2022 года. Количество усыновлений уменьшилось в начале войны, но восстановилось во второй половине 2022 года. Однако общее количество усыновлений все еще остается низким по сравнению с количеством детей-сирот, нуждающихся в своей семье.
Украина предложила странам Балтии провести совместный оборонно-промышленный форум
Министр обороны Украины во время встречи с министром иностранных дел Литвы предложил провести совместный оборонно-промышленный форум со странами Балтии, где правительства, представители военной промышленности и инвесторы могли бы обсудить вопросы сотрудничества в сфере передовых военных технологий.
Правоохранители зафиксировали последствия вражеских обстрелов Купянщины
российские войска обстреляли гражданские районы Купянского района Харьковской области 26-27 января, повредив дома и транспортные средства. Эти обстрелы расследуются как военные преступления.
Оккупанты под Авдеевкой постоянно меняют тактику наступления, оборона города держится - военнослужащий
россияне постоянно меняют тактику в своих попытках захватить Авдеевку. Украинские силы удерживают контроль над городом, хотя ситуация остается критической.
Украина может вернуть контроль над небом уже в этом году - Кулеба
Украина может получить контроль над своим небом уже в этом году, если получит достаточное количество истребителей F-16, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и ракет, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Потери оккупантов на Юге: украинские войска за сутки уничтожили танк и 7 орудий на левобережье Херсонщины
Украинские военные сообщили об уничтожении 1 российского танка, 7 артиллерийских орудий, 8 бронемашин, 2 антенн, полевого пункта снабжения и гибели 9 российских военнослужащих на юге Украины за минувшие сутки. Удары были нанесены по огневым позициям и тыловым районам противника.
российские военные щеголяют убитыми животными на оккупированной Херсонщине - Зоозащитники
российские солдаты, оккупировавшие часть Херсонской области Украины, убивают диких животных ради развлечения и выкладывают фотографии, на которых они позируют с убитыми животными.