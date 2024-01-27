Из-за российского обстрела ранен мужчина Тягинка в селе на Херсонщине

В прошлом году украинцы усыновили более 900 детей, и это больше, чем в первый год войны

В 2023 году 925 украинских детей были усыновлены, что превысило показатель 2022 года. Количество усыновлений уменьшилось в начале войны, но восстановилось во второй половине 2022 года. Однако общее количество усыновлений все еще остается низким по сравнению с количеством детей-сирот, нуждающихся в своей семье.